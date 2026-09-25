Consejo de Seguridad de ONU condena ataques de hutíes contra Arabia Saudita

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este viernes la escalada de ataques contra Arabia Saudita por parte del movimiento proiraní de los hutíes de Yemen, en una inusual muestra de unidad por parte del máximo órgano de la ONU.

Los hutíes han impuesto un bloqueo naval de facto contra Arabia Saudita, con ataques contra petroleros gracias a que controla amplias zonas de la costa yemení del mar Rojo, vital para la exportación de los hidrocarburos sauditas, lo que ha provocado un repunte de los precios de la energía.

"Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron, en los términos más enérgicos, los continuos ataques hutíes contra el Reino de Arabia Saudita, incluidos los que afectan a la infraestructura civil y energética", declaró el responsable de la presidencia rotativa del Consejo, el enviado francés ante la ONU Jérôme Bonnafont.

El Consejo de Seguridad "subrayó además la importancia de actuar de conformidad con el Derecho internacional, en particular con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de defender los derechos y libertades de navegación".

Por eso, el órgano de la ONU exige a los hutíes el cese "inmediato de su escalada militar y sus ataques que afectan a la población civil y a los bienes de carácter civil".

Los avances de los hutíes en las últimas semanas han consolidado el control de Irán y sus aliados sobre las dos vías navegables de las que depende la región del Golfo para enviar al exterior sus hidrocarburos, incluida Arabia Saudita, principal exportadora de crudo.

Washington y sus aliados, entre ellos Riad y el Gobierno de Yemen respaldado por ambos países, acusan a Irán de apoyar a los hutíes.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, negó el jueves estas acusaciones: "Los hutíes son responsables de sus propias acciones".