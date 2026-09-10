El precio del petróleo supera los 100 dólares tras agudizarse el conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Los precios del petróleo seguían subiendo este jueves y el barril estadounidense WTI superó los 100 dólares, después de que en la víspera el Brent superara esa barrera impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que afecta al suministro.

Hacia las 16H00 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subía un 5,26% a 106,53 dólares.

El marcador estadounidense, el West Texas Intermediate, con entrega en octubre, subía un 5,35% a 101,19 dólares.

VEA TAMBIÉN El precio del petróleo Brent supera los 100 dólares en medio del recrudecimiento del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán o

Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzada el 28 de febrero, el régimen islámico respondió atacando intereses de Estados Unidos en la región y también bloqueando de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial por la que antes del conflicto transitaba un 20% de las exportaciones de hidrocarburos a nivel mundial.

Al "cierre" de Ormuz, Estados Unidos respondió bloqueando los puertos iraníes.

Una situación que ha entorpecido enormemente el suministro de crudo en el mundo y que puso el foco en otro estrecho, el de Bab el Mandeb, un paso que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo, al otro lado de la península arábiga.

Sin embargo, la navegación por ese estrecho también se ha complicado en los últimos días a raíz de la ofensiva lanzada por los hutíes de Yemen, un grupo insurgente respaldado por Irán que controla grandes extensiones de territorio yemení y que ahora busca avanzar hacia el estratégico paso de Bab el Mandeb.

Este jueves, los rebeldes tomaron la ciudad de Moca, en el mar Rojo, un paso más hacia su conquista del estrecho.

Los hutíes anunciaron en julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y ya han atacado buques que navegan en la zona.