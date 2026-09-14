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Carlos A. Giménez

Carlos Giménez arremetió contra Pedro Sánchez por encuentro del Rey Felipe VI con embajador palestino: “poner al Rey a la par de un defensor de los terroristas de Hamas”

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos A. Giménez - EFE.
Carlos A. Giménez - EFE.
El encuentro entre el Rey y el embajador ocurrió durante la tradicional ceremonia de presentación de Cartas Credenciales, mediante la cual los nuevos embajadores quedan formalmente acreditados ante España.

El congresista republicano de Estados Unidos Carlos A. Giménez cuestionó duramente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que el rey Felipe VI recibiera este lunes, 14 de septiembre, al nuevo embajador del Estado de Palestina, Fadi F. H. Elhusseini, en el Palacio Real de Madrid.

Lo que Pedro Sánchez le ha hecho a Su Majestad el Rey Felipe VI no tiene perdón de Dios. Las humillaciones ya son demasiado”, escribió Giménez en su cuenta de X, al reaccionar a las imágenes del encuentro.

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El congresista agregó que, a su juicio, “poner al Rey a la par de un defensor de los terroristas de Hamas” es “profundamente lamentable” y “también insultante y ofensivo”.

El encuentro ocurrió durante la tradicional ceremonia de presentación de Cartas Credenciales, mediante la cual los nuevos embajadores quedan formalmente acreditados ante España. La propia Casa Real confirmó que Felipe VI recibió este 14 de septiembre las credenciales de seis nuevos embajadores, entre ellos Fadi F. H. Elhusseini, representante de Palestina.

La ceremonia adquiere especial relevancia en el caso palestino debido a la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez en mayo de 2024 de reconocer oficialmente al Estado de Palestina. Desde entonces, España ha mantenido una posición especialmente activa en defensa de la solución de dos Estados.

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Sin embargo, Sánchez también ha condenado expresamente los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y ha exigido la liberación de los rehenes en poder de esa organización. En declaraciones oficiales, el Gobierno español ha calificado a Hamás como organización terrorista y ha defendido simultáneamente el reconocimiento de Palestina y la existencia y seguridad de Israel.

Giménez, representante republicano por el distrito 28 de Florida, ha mantenido una postura de firme respaldo a Israel y de condena a Hamás. Su oficina congresional lo identifica como miembro de los comités de Servicios Armados y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Finalmente, la publicación del congresista estadounidense vuelve a poner el foco en las diferencias que existen frente a la política española hacia Palestina, en un momento en que Madrid mantiene relaciones diplomáticas formales con el Estado palestino y continúa defendiendo la solución de dos Estados.

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