Duro golpe a Infantino: vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol exige su salida de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "debe irse, sin dudarlo", estimó Hans-Joachim Watzke, uno de los vicepresidentes de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), el jueves por la noche en Berlín durante un festival dedicado a la inteligencia artificial.

La DFB fue una de las pocas federaciones que no firmaron una carta de apoyo a la reelección de Infantino a la presidencia de la FIFA dentro de seis meses (más de 200 de las 211 que integra la FIFA), apoyo que desde entonces han retirado varias naciones importantes, en particular Francia, Italia e Inglaterra.

Watzke se mostró muy crítico con algunas decisiones de Infantino en los últimos tiempos, empezando por el Premio de la Paz de la FIFA, creado por la institución y otorgado en diciembre de 2025 al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el patrón del fútbol mantiene una relación cercana, durante el sorteo del Mundial 2026.

Este premio, Infantino "lo creó él mismo, y él mismo decidió". "No puedes inventarte algo tú solo y luego anunciarlo, es una locura", criticó Watzke, que también es miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

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El dirigente germano denunció también la gestión del caso Folarin Balogun, jugador estadounidense expulsado en dieciseisavos de final del Mundial cuya suspensión automática de un partido fue levantada tras una llamada de Trump a Infantino.

"No es posible que, cuando un jugador es expulsado, el presidente llame al presidente de la FIFA y, de forma sorprendente, la decisión se anule inmediatamente. Es una locura", subrayó.

El tercer punto es el proyecto, presentado el 28 de julio y abandonado cuatro días más tarde, de creación de una sociedad comercial que habría estado abierta a inversores privados hasta un 20% para gestionar los ingresos del Mundial, y que fue el detonante para la rebelión contra Infantino.

"Es totalmente disparatado. Nadie estaba al tanto, sus vicepresidentes no sabían nada, el Consejo de la FIFA no sabía nada", consideró Watzke.

En una entrevista al canal RTL/ntv concedida a comienzos de esta semana, el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, ya declaró que "la relación de confianza con Gianni Infantino, con esta dirección de la FIFA, está por supuesto completamente rota".

"Es importante que este sistema Infantino llegue a su fin", añadió.

Infantino es por el momento el único candidato a la elección a la presidencia de la FIFA, el 18 de marzo de 2027, con plazo para la presentación de candidaturas hasta el 18 de noviembre.