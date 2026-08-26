“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

La administración Trump exigió la liberación de la prisionera política cubana María Cristina Garrido, luego de un sorpresivo encuentro de diplomáticos americanos con ella en La Habana tras recibir un permiso de la dictadura para salir temporalmente fuera de las celdas, a través de un pase penitenciario de dos días. Precisamente desde Estados Unidos, Angélica Garrido, hermana de María Cristina Garrido, directora ejecutiva del partido republicano de Cuba, habló con La Mañana de NTN24 sobre la situación de su hermana.