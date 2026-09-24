La sucesora del dictador Maduro, Delcy Rodríguez, llega a Venezuela tras participar en la Asamblea General de la ONU: "Venimos contentos por la misión cumplida"

Este jueves en horas de la noche, Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, habló de su llegada a Venezuela tras participar en la Asamblea General de la ONU.

"Llegamos hace unas horas de Nueva York, en nuestra participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas; venimos contentos como delegación por la misión cumplida", expresó la sucesora del dictador Nicolás Maduro.

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Posteriormente, pronunció: "Ya tuve una reunión con la vicepresidenta, con Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, revisando todos los temas, y nos venimos acá, al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica del país".

La intervención de Rodríguez ante la ONU, recordemos, se registró un día después de la reunión privada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también en Nueva York.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y constituye un episodio sin precedentes dentro del contexto reciente de las relaciones entre ambos países.

La presencia de Rodríguez en la sede de Naciones Unidas también estuvo acompañada por manifestaciones de grupos de venezolanos.