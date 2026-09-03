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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la guerra con el régimen de Irán

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Trump señaló que Estados Unidos posee un volumen de municiones muy superior al que podría llegar a utilizar en el actual conflicto o incluso en una eventual guerra futura.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país dispone de reservas “prácticamente ilimitadas” de municiones de grado medio y alto, mientras aumenta la tensión militar con el régimen de Irán.

A través de su plataforma Truth Social, Trump señaló que Estados Unidos posee un volumen de municiones muy superior al que podría llegar a utilizar en el actual conflicto o incluso en una eventual guerra futura.

“Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de grado medio a alto, mucho más de lo que podríamos usar jamás para esto, o para cualquier otra guerra (¡algo altamente improbable!) que pudiera llegar a ocurrir. Además, estamos produciendo municiones a niveles nunca vistos. Estamos acumulando reservas y preparándonos para cualquier contingencia que pueda suceder”, dijo.

El mandatario explicó además que Washington está priorizando el abastecimiento de sus propias Fuerzas Armadas antes de reanudar las ventas de municiones a otros países. Según indicó, el suministro a los aliados volverá a activarse próximamente.

“Las estamos guardando para nosotros, Estados Unidos, en lugar de vendérselas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar”,a firmó

Trump aprovechó también para cuestionar la política de su antecesor, Joe Biden, respecto a la ayuda militar destinada a Ucrania.

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“El gobierno de Biden le regaló a Ucrania muchas más municiones, completamente gratis, de las que nosotros usamos en Irán. Se le dieron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, sin cargo, que Europa hubiera pagado si tan solo se le hubiera pedido, pero les vamos a pedir ese dinero, aunque con cierto retraso”, escribió, en una nueva señal de su intención de que los países europeos asuman una mayor parte del costo del apoyo militar a Kiev.

La guerra en Medio Oriente se intensifica en medio de ataques del régimen iraní y amenazas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Este jueves, el régimen de Irán volvió a atacar objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las advertencias del Gobierno de Estados Unidos.

El ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, "con misiles y drones".

Kuwait, por su parte, calificó los ataques como una "amenaza directa para su seguridad y estabilidad", y una "grave violación de las normas del derecho internacional".

Mientras tanto, los mercados del petróleo volvieron a sentir el golpe y en medio de una inquietud generalizada pasaron a operar al alza debido a la convulsa situación en el Estrecho de Ormuz, determinante para el comercio internacional.

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