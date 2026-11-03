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José Manuel Restrepo habla de la Ley de Rescate Económico: “La realidad de las finanzas públicas era peor de lo que dijo Petro”

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, hablaron con Noticias RCN acerca de la polémica ley de rescate financiero presentada por el gobierno colombiano. “Ningún gobierno quiere subir impuestos, pero la realidad de las finanzas públicas del país fue peores que las que el gobierno Petro anunció, el gobierno Petro se había pronunciado con un presupuesto nacional falso y un marco fiscal de mediano plazo que también fue falso”, señaló Restrepo.

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