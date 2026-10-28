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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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ICE deportó desde Estados Unidos a presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13): esta es la imagen del hombre bajo custodia en El Salvador

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Presunto integrante de la organización terrorista Mara Salvatrucha - Foto de referencia: EFE
Presunto integrante de la organización terrorista Mara Salvatrucha - Foto de referencia: EFE
Según ICE, este hombre registra condenas en Estados Unidos por distintos delitos, entre ellos amenazas terroristas, exhibición de un arma, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, allanamiento, obstrucción e ingreso ilegal al país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre la deportación de Erick Eduardo Vega Muñoz, ciudadano salvadoreño señalado por las autoridades estadounidenses como presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), quien tenía una orden de expulsión migratoria emitida en 2012.

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La información fue divulgada por la agencia federal el 27 de octubre de 2026, a través de su cuenta oficial en la red social X. En las imágenes compartidas se observa al hombre bajo custodia de agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador, mientras permanece de rodillas frente a un emblema de la institución.

Según ICE, Vega Muñoz registra condenas en Estados Unidos por distintos delitos, entre ellos amenazas terroristas, exhibición de un arma, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, allanamiento, obstrucción e ingreso ilegal al país. La entidad no detalló en la publicación las circunstancias particulares de cada uno de estos casos.

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La agencia señaló que la medida migratoria se ejecutó contra el ciudadano salvadoreño pese a que la orden de expulsión databa de hacía más de una década. No obstante, la publicación no especificó la fecha exacta en que se llevó a cabo la deportación ni ofreció detalles adicionales sobre el procedimiento.

Finalmente, Cabe resaltar que el caso se conoce en medio de las acciones de las autoridades estadounidenses contra extranjeros señalados de tener vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas figura la MS-13, una pandilla de origen centroamericano con presencia en distintos países y relacionada con actividades delictivas como extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

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