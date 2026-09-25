Contundente golpe a las disidencias de las Farc en Buga: muerto segundo cabecilla y dos integrantes más

Tres integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las Farc, murieron en medio de combates con la Fuerza Pública en zona rural de Buga, Valle del Cauca. Según la información divulgada, entre los muertos estaría alias ‘Norto’, señalado como segundo cabecilla de esta estructura armada. En el mismo operativo, un integrante más fue capturado.

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Según el Ejército, alias ‘Norto’ llevaba más de cinco años en actividades criminales y era señalado de participar en secuestros extorsivos, homicidios selectivos y extorsiones en el centro del Valle.

Del mismo modo, las autoridades lo vinculan con el secuestro y posterior homicidio de un comerciante ocurrido a finales de 2025.

“En zona rural de Buga, Valle del Cauca, tras intensos combates, tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias ‘Norto’, señalado como segundo cabecilla del Frente 57, y junto a él, dos integrantes más y la captura de otro sujeto de este grupo terrorista”, dijo el brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

Cabe resaltar que, durante el procedimiento, las autoridades incautaron abundante material de guerra con el que atacaban a la Fuerza Pública. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.

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“Se incautaron 335 cartuchos, un fusil, 4 armas cortas, una granada de mano, 8 proveedores, 7 teléfonos celulares, 4 radios de comunicación y un vehículo tipo camioneta. Este grupo estaba generando rentas criminales que estarían entre los 200 y 2.500 millones de pesos”, manifestó Salinas.

Finalmente, el Ejército indicó que las operaciones continúan en esta zona rural de Buga para afectar las capacidades del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. La Fuerza Pública mantiene presencia en el área luego de los combates que, durante varias horas, obligaron a las comunidades de las veredas y corregimientos a permanecer resguardadas en sus viviendas.