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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Real Madrid

Mourinho enciende el derbi madrileño denunciando persecución mediática mientras Simeone apela a la “seguridad”

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho-Foto: EFE
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho-Foto: EFE
El estratega portugués cuestionó las comparaciones con el Barcelona y lamentó la falta de críticas positivas sobre el Real Madrid.

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, agitó la previa del derbi madrileño al señalar que existe una corriente crítica desmedida hacia su gestión en esta segunda etapa al frente del banquillo merengue, contrastando la percepción de su equipo con los elogios que recibe el Fútbol Club Barcelona en el arranque de la temporada de LaLiga.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación previa al choque en el estadio Cívitas Metropolitano, el entrenador portugués desestimó las comparaciones con otros clubes y definió el campeonato liguero como una “maratón” llena de obstáculos.

Mourinho enfatizó la fuerza psicológica y la entrega de sus dirigidos en los minutos finales de los encuentros, argumentando que la construcción de un estilo de juego sólido requiere tiempo de trabajo.

“Históricamente, culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. En estos pocos meses que estoy aquí en mi segunda etapa, cada vez es más difícil escuchar una cosa positiva del Real Madrid; sin embargo, confiamos plenamente en nuestro potencial”, afirmó José Mourinho.

Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, abordó el compromiso con pragmatismo, destacando la relación de respeto mutuo que mantiene con el técnico luso.

Simeone calificó a Mourinho como un referente táctico al que ha seguido a lo largo de su carrera, restando importancia a las fricciones pasadas y catalogando como un “compañero de guerra”.

Ante las dudas sobre la alineación titular que contempla la inclusión de Alejandro Grimaldo y la expectativa por Julián Álvarez, el 'Cholo' remarcó que la clave para afrontar la tensión del derbi reside en mantener la "seguridad" y la tranquilidad colectiva.

Mientras el Real Madrid busca corregir su inconsistencia futbolística y aislarse del ruido mediático denunciado por Mourinho, el Atlético de Simeone pretende aprovechar la fortaleza de su localía para golpear en los momentos de desequilibrio y escalar posiciones en la tabla de clasificación.

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