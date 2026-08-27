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Los Simpson

Así es ‘Yellow Mirror’, el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de los Simpson (EFE)
Foto de referencia de los Simpson (EFE)
La producción hace parte de una trilogía creada especialmente para la plataforma de streaming, proyecto que fue anunciado a comienzos de 2026.

Disney+ estrenó este miércoles 26 de agosto “Yellow Mirror”, un episodio especial de Los Simpson inspirado en la popular serie de ciencia ficción Black Mirror.

La producción hace parte de una trilogía creada especialmente para la plataforma de streaming, proyecto que fue anunciado a comienzos de 2026.

En una de las historias que presenta el capítulo, una tableta con inteligencia artificial comienza a relacionarse con Maggie, pero con el paso del tiempo la tecnología termina ejerciendo una influencia cada vez mayor sobre la pequeña.

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A través de la tecnología, el episodio explora diferentes situaciones relacionadas con la convivencia, los vínculos familiares y la manera en que los personajes enfrentan los cambios provocados por los dispositivos digitales.

“Yellow Mirror” mantiene el humor característico de la producción ambientada en Springfield, aunque incorpora una atmósfera más oscura e inquietante. De esta manera, el capítulo también plantea una reflexión sobre la creciente dependencia de las pantallas y el impacto que la tecnología puede tener en la vida cotidiana.

Este es el tercer especial que Disney+ lanza como parte de su contenido exclusivo. La colección comenzó el 17 de junio con “Extreme Makeover: Homer Edition”, un episodio doble en el que Marge descubre que Homero dejó solos a Bart, Lisa y Maggie mientras confiaba únicamente en la cámara del timbre para vigilarlos.

Posteriormente, el 3 de julio, llegó “Simpsley”, una historia ambientada en Italia que apuesta por una estética inspirada en el género noir. En ella, una versión joven de Marge intenta convencer a Seymour Skinner de regresar a Springfield.

 

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