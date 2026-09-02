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La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anuncia los horarios de los juegos para la temporada 2026-2027

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia de la LVBP / Logo de la LVBP - Fotos de referencia: EFE / X
Partido entre Leones del Caracas y Águilas del Zulia de la LVBP / Logo de la LVBP - Fotos de referencia: EFE / X
Dentro de la programación del torneo de la pelota criolla también habrá una excepción entre semana.

Este miércoles 2 de septiembre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció los horarios de los juegos para la temporada 2026-2027.

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De acuerdo con la programación prevista, los partidos de la LVBP de lunes a viernes comenzarían habitualmente a las 7:00 p.m.

Para los fines de semana, la liga contempla una agenda más variada, con encuentros que podrían arrancar a la 1:00 p.m., 3:00 p.m., 5:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m., dependiendo de la jornada y de la disponibilidad de cada estadio.

Dentro de la programación del torneo de la pelota criolla también habrá una excepción entre semana.

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Se trata del tradicional juego de 'La Chinita', una de las fechas especiales del calendario del béisbol venezolano, que tendrá un horario diferente al habitual y contará con las Águilas del Zulia como protagonistas.

Cabe acotar que ese compromiso se celebra cada 18 de noviembre en el Estadio Luis Aparicio 'El Grande' de Maracaibo.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tiene previsto iniciar el lunes 12 de octubre de 2026.

De acuerdo con la propuesta de calendario compartida por los equipos, la jornada inaugural se desarrollaría en Valencia (Carabobo) con el enfrentamiento entre los campeones defensores, Navegantes del Magallanes, y los Tiburones de La Guaira.

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Los demás equipos, por su parte, realizarán sus debuts oficiales de forma escalonada entre el 13 y el 14 de octubre, completando la primera jornada de la mencionada competición.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesto por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

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