Mark Zuckerberg se opone a ralentizar el desarrollo de la IA y le da la espalda a teorías sobre "el fin de la humanidad"

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y jefe de Meta, se opuso a los llamados a suspender o ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, señalando a los mecanismos de mercado y el riesgo de demandas judiciales como principales contrapesos.

El revuelo por los alcances de la IA no es nuevo, pero en los últimos días ha tomado fuerza un movimiento que cuestiona los alcances de esta herramienta y expone posibles "peligros" para la humanidad.

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Además de varios incidentes de seguridad y el descubrimiento de la nueva capacidad de los modelos de inteligencia artificial para mejorar por sí mismos, sin intervención humana, expertos y trabajadores de importantes empresas de IA ofrecieron preocupantes relatos.

Extrabajadores de empresas dedicadas a la IA como OpenAI y Anthropi han asegurado en redes sociales estar "aterrados" por los alcances de este sistema y han pedido "desacelerar" el desarrollo de estas tecnologías.

Hace apenas horas, Bilal Chughtai, exempleado de Google DeepMind aseguró que la inteligencia artificial (IA) tiene "el potencial de matarnos a todos", ya que se vuelve a la vez más poderosa y más difícil de controlar.

Ahora, con el debate sobre la mesa, surgió una importante voz en contraparte con el movimiento que se ha difundido en redes sociales.

"La gente no querrá utilizar agentes que no estén alineados con sus intereses y que no hagan lo que se les pide. Los laboratorios tienen, por tanto, un fuerte incentivo natural para hacer que sus modelos estén más alineados", escribió Zuckerberg en X.

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"Todo laboratorio que no se centre en el alineamiento se quedará atrás", añadió.

El "alineamiento" hace referencia a los esfuerzos destinados a conseguir que los modelos se comporten tal y como lo desean los humanos.

Zuckerberg sostuvo, sin embargo, que la amenaza de demandas judiciales ya obliga a los laboratorios a actuar de "manera responsable".

El CEO de Meta puso como ejemplo la decisión de su empresa de posponer varios meses el lanzamiento de su sistema Muse AI, dotado de agentes personalizados, con el fin de reforzar sus mecanismos de seguridad y protección.

Meta, que este año invertirá hasta 145.000 millones de dólares en sus infraestructuras de IA, lucha contra cualquier regulación que pudiera frenarla.

Ninguna norma debería retrasar la salida de los modelos estadounidenses, "ni siquiera un mes", defendió el multimillonario el mes pasado.