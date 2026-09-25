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ELN publica nuevo video sobre el secuestro de tres policías de la Dijín ocurrido en Cúcuta: Abelardo ha tenido posición contundente ante el hecho

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
ELN publica nuevo video sobre el secuestro de tres policías de la Dijín - Captura de pantalla de redes sociales
ELN publica nuevo video sobre el secuestro de tres policías de la Dijín - Captura de pantalla de redes sociales
Los uniformados fueron interceptados cuando se movilizaban en un Chevrolet Spark GT por el sector de La Curva, jurisdicción de Bucarasica.

El Frente de Guerra Nororiental del ELN publicó un nuevo video relacionado con el secuestro del mayor de la Policía Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, ocurrido el pasado 17 de agosto en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.

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En la grabación, difundida este jueves 25 de septiembre, el grupo armado se refiere a las actividades que, según su versión, adelantaba el mayor Russi en la zona y asegura que este habría tenido nexos y coordinado acciones con integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura con la que el ELN mantiene una confrontación en el Catatumbo.

Las acusaciones hacen parte del relato entregado por esa organización y no constituyen, por sí mismas, una prueba judicial. Hasta el momento, las autoridades han señalado que el secuestro de los tres integrantes de la Dijín fue atribuido a una estructura del ELN con presencia en la región.

Los uniformados fueron interceptados cuando se movilizaban en un Chevrolet Spark GT por el sector de La Curva, jurisdicción de Bucarasica. Posteriormente, el vehículo fue encontrado abandonado, con los vidrios rotos y grafitis alusivos a las Farc, situación que inicialmente generó dudas sobre los responsables. Sin embargo, la inteligencia militar y policial orientó la investigación hacia el ELN.

 

Cabe resaltar que, el pasado 17 de septiembre, un mes después del secuestro, el Frente de Guerra Nororiental confirmó que tenía en su poder a Russi, Monroy y Medina, y difundió una primera prueba de supervivencia. En ese mismo comunicado, también reconoció la retención de Angi Jácome, quien se movilizaba junto a los uniformados.

La organización armada aseguró entonces que los cuatro retenidos se encontraban en buenas condiciones y dejó abierta la posibilidad de una liberación o un eventual canje. El presidente Abelardo De la Espriella rechazó esa posibilidad y exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los secuestrados.

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Mientras tanto, familiares de los tres policías se reunieron esta semana con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, para pedir respeto por sus vidas y exigir al ELN su pronta liberación. La Defensoría reiteró el llamado para que los uniformados sean entregados de manera inmediata.

El nuevo material difundido por el ELN vuelve a poner el foco sobre el caso, mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de los tres integrantes de la Dijín y Angi Jácome, retenidos desde hace más de cinco semanas en medio de la confrontación entre estructuras armadas que operan en el Catatumbo.

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