NTN24
Jueves, 25 de junio de 2026
Jueves, 25 de junio de 2026
TPS

Corte Suprema de EE. UU. da vía libre para eliminar el TPS a más de 350.000 migrantes

junio 25, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
TPS para venezolanos en EE. UU.
TPS para venezolanos en EE. UU.
El tribunal, integrado mayormente por magistrados conservadores, logró una votación 6 a 3.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a una medida del Gobierno del presidente Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a 350.000 haitianos y 6.000 sirios que viven en el país.

TE PUEDE INTERESAR:

El tribunal, integrado mayormente por magistrados conservadores, dictaminó por 6 votos a favor contra 3 que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para los inmigrantes haitianos y sirios no estaba sujeta a revisión judicial.

o

Cabe mencionar que el Estatus de Protección Temporal, que protege a sus beneficiarios de la deportación, se concede a aquellos extranjeros que se consideran en peligro si regresan a sus países de origen, ya sea por guerra, desastres u otras circunstancias puntuales.

Abogados de ciudadanos haitianos y sirios que actualmente cuentan con TPS argumentaron en abril durante las audiencias orales ante el tribunal que las condiciones en sus países de origen seguían siendo negativas para su regreso y que, al menos, una parte de la medida estaba motivada por la hostilidad racial.

o

Ante eso, el juez Samuel Alito rechazó las afirmaciones de que la raza fuera un "factor determinante" en la decisión del presidente Trump de retirar a los haitianos dicho beneficio.

"Ninguna de las declaraciones citadas, ni del presidente ni del secretario (de Seguridad Nacional), era abiertamente racista, y en esencia todas expresaban puntos de vista políticos que podían fundamentarse en justificaciones neutrales desde el punto de vista racial", escribió Alito.

El TPS para los haitianos se pudo conceder desde 2010 tras un devastador terremoto. Aunque ya pasó más de una década de ese hecho, el país caribeño sigue sufriendo una pobreza extrema, una violencia desenfrenada por parte de bandas fuertemente armadas y una inestabilidad política.

Por su parte, el Estatus de Protección Temporal (TPS) se extendió a la Siria devastada por la guerra en 2012.

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre el TPS podría tener implicaciones para más de un millón de beneficiarios de dicha medida, quienes son procedentes de más de una docena de países.

Desde que el mandatario republicano asumió el cargo por segunda vez, se ha revocado el TPS para los nacionales de Afganistán, Camerún, Etiopía, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen y otros, además de los haitianos y sirios.

Temas relacionados:

TPS

Inmigrantes

Estados Unidos

Haití

Siria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia se salvó, se salvó por milímetros": Paloma Valencia critica las advertencias de Petro y Cepeda tras el triunfo de Abelardo De La Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una pataleta": excanciller peruano ante la postura de Sánchez por triunfo de Keiko Fujimori

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron los que vendieron a Maduro": exvicepresidente de Colombia Francisco Santos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Actualidad

Ver más
Ataque | Foto AFP
Ataques

Ucrania golpea el corazón petrolero de Rusia con un ataque de drones a gran profundidad

Pete Hegseth - AFP
Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

Disidencias de las Farc - Foto referencia: EFE
Elecciones en Colombia

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Brasil | Foto: EFE
Mundial 2026

Por primera vez en 20 años, Brasil pierde a un jugador por lesión antes de debutar en una edición de un Mundial

Ataque | Foto AFP
Ataques

Ucrania golpea el corazón petrolero de Rusia con un ataque de drones a gran profundidad

Salón de clases / Copa del Mundo de la FIFA - Pexels
Mundial

Ciudad de México suspenderá las clases en todos los niveles por la inauguración del Mundial

Lamine Yamal, delantero de la Selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal considera que “es demasiado pronto” para disputar un juego completo en el Mundial

Uruguay vs Arabia Saudita en el Mundial / FOTO: EFE
Mundial 2026

Uruguay no tuvo suerte frente a la sorprendente Arabia Saudita que logró sostener el empate en el Mundial

Pete Hegseth - AFP
Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

Concentración de la Selección Colombia en Bogotá - Foto: EFE
Selección Colombia

Néstor Lorenzo lanza alerta sobre un jugador titular de la selección Colombia que está lesionado: "Tiene un problema en un tendón"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre