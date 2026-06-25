Corte Suprema de EE. UU. da vía libre para eliminar el TPS a más de 350.000 migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a una medida del Gobierno del presidente Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a 350.000 haitianos y 6.000 sirios que viven en el país.

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El tribunal, integrado mayormente por magistrados conservadores, dictaminó por 6 votos a favor contra 3 que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para los inmigrantes haitianos y sirios no estaba sujeta a revisión judicial.

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Cabe mencionar que el Estatus de Protección Temporal, que protege a sus beneficiarios de la deportación, se concede a aquellos extranjeros que se consideran en peligro si regresan a sus países de origen, ya sea por guerra, desastres u otras circunstancias puntuales.

Abogados de ciudadanos haitianos y sirios que actualmente cuentan con TPS argumentaron en abril durante las audiencias orales ante el tribunal que las condiciones en sus países de origen seguían siendo negativas para su regreso y que, al menos, una parte de la medida estaba motivada por la hostilidad racial.

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Ante eso, el juez Samuel Alito rechazó las afirmaciones de que la raza fuera un "factor determinante" en la decisión del presidente Trump de retirar a los haitianos dicho beneficio.

"Ninguna de las declaraciones citadas, ni del presidente ni del secretario (de Seguridad Nacional), era abiertamente racista, y en esencia todas expresaban puntos de vista políticos que podían fundamentarse en justificaciones neutrales desde el punto de vista racial", escribió Alito.

El TPS para los haitianos se pudo conceder desde 2010 tras un devastador terremoto. Aunque ya pasó más de una década de ese hecho, el país caribeño sigue sufriendo una pobreza extrema, una violencia desenfrenada por parte de bandas fuertemente armadas y una inestabilidad política.

Por su parte, el Estatus de Protección Temporal (TPS) se extendió a la Siria devastada por la guerra en 2012.

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre el TPS podría tener implicaciones para más de un millón de beneficiarios de dicha medida, quienes son procedentes de más de una docena de países.

Desde que el mandatario republicano asumió el cargo por segunda vez, se ha revocado el TPS para los nacionales de Afganistán, Camerún, Etiopía, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela, Yemen y otros, además de los haitianos y sirios.