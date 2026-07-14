Esta es la millonada que se ganarán los finalistas de la Copa Mundo que saldrán de los partidos Francia vs España, y Argentina vs Inglaterra

El Mundial de 2026 está a punto de conocer a su nuevo campeón y, contando el prestigio de levantar el trofeo más importante del fútbol, la selección que se consagre, recibirá una recompensa económica nunca vista. La FIFA aprobó una bolsa de premios récord para este Mundial, aumentando de manera considerable los incentivos para todas las selecciones participantes.

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Según informó Expansión, el Consejo de la FIFA aprobó una bolsa total de 727 millones de dólares que serán distribuidas entre las 48 selecciones que disputaron el torneo, la cifra más alta en la historia de la Copa del Mundo. De aquel monto, 655 millones de dólares corresponden directamente a premios por rendimiento deportivo, el cual representa un incremento del 50 % respecto al Mundial de Catar 2022.

El mayor premio será para la selección que conquiste el título mundial. El campeón recibirá 50 millones de dólares, son ocho millones más de los 42 millones que consiguió Argentina luego de coronarse en Qatar hace casi cuatro años atrás.

El subcampeón se llevará 33 millones de dólares, y así mismo, el equipo que finalice en el tercer lugar recibirá 29 millones. Por su parte, el cuarto clasificado recibirá 27 millones de dólares.

Las cuatro selecciones que se mantienen con vida en la competición: Argentina, España, Francia e Inglaterra, ya tienen asegurado uno de estos premios, pero el monto definitivo va a depender del desempeño en las semifinales, en una posible final o el partido por el tercer puesto.

La entrega de premios también beneficia a los demás equipos que participaron en el torneo. Las selecciones que terminaron entre el quinto y el octavo puesto recibirán 19 millones de dólares, y quienes finalizaron entre las posiciones nueve y dieciséis obtendrán 15 millones. Las selecciones entre los puestos 17 y 32 percibirán 11 millones de dólares y las que concluyeron entre los lugares 33 y 48 recibirán 9 millones.

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No obstante, además de los premios deportivos, la FIFA entregó 1,5 millones de dólares a cada federación previo al inicio del campeonato para cubrir los costos de preparación y organización, esto significa que ninguna selección recibió menos de 10,5 millones de dólares por participar en el Campeonato del Mundo.

Por ejemplo, México finalizó su participación en el noveno lugar, puesto el cual le permite recibir 15 millones de dólares, de acuerdo con la distribución oficial de premios establecida por la FIFA y citada por Expansión.

Con el actual esquema de recompensas, el organismo rector del fútbol busca incrementar el respaldo económico a las federaciones participantes y consolidar al Mundial de 2026 como la edición con la mayor inversión en premios de toda la historia del torneo, además de por supuesto, ser el Mundial con más selecciones participantes con 48.