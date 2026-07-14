NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Copa Mundial del Fútbol

Esta es la millonada que se ganarán los finalistas de la Copa Mundo que saldrán de los partidos Francia vs España, y Argentina vs Inglaterra

julio 14, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Copa del Mundo de la FIFA - Foto: AFP
Copa del Mundo de la FIFA - Foto: AFP
El título mundial no solo dará la gloria: la FIFA incrementó significativamente los premios económicos para esta edición del torneo.

El Mundial de 2026 está a punto de conocer a su nuevo campeón y, contando el prestigio de levantar el trofeo más importante del fútbol, la selección que se consagre, recibirá una recompensa económica nunca vista. La FIFA aprobó una bolsa de premios récord para este Mundial, aumentando de manera considerable los incentivos para todas las selecciones participantes.

Te puede interesar:

Según informó Expansión, el Consejo de la FIFA aprobó una bolsa total de 727 millones de dólares que serán distribuidas entre las 48 selecciones que disputaron el torneo, la cifra más alta en la historia de la Copa del Mundo. De aquel monto, 655 millones de dólares corresponden directamente a premios por rendimiento deportivo, el cual representa un incremento del 50 % respecto al Mundial de Catar 2022.

El mayor premio será para la selección que conquiste el título mundial. El campeón recibirá 50 millones de dólares, son ocho millones más de los 42 millones que consiguió Argentina luego de coronarse en Qatar hace casi cuatro años atrás.

o

El subcampeón se llevará 33 millones de dólares, y así mismo, el equipo que finalice en el tercer lugar recibirá 29 millones. Por su parte, el cuarto clasificado recibirá 27 millones de dólares.

Las cuatro selecciones que se mantienen con vida en la competición: Argentina, España, Francia e Inglaterra, ya tienen asegurado uno de estos premios, pero el monto definitivo va a depender del desempeño en las semifinales, en una posible final o el partido por el tercer puesto.

La entrega de premios también beneficia a los demás equipos que participaron en el torneo. Las selecciones que terminaron entre el quinto y el octavo puesto recibirán 19 millones de dólares, y quienes finalizaron entre las posiciones nueve y dieciséis obtendrán 15 millones. Las selecciones entre los puestos 17 y 32 percibirán 11 millones de dólares y las que concluyeron entre los lugares 33 y 48 recibirán 9 millones.

o

No obstante, además de los premios deportivos, la FIFA entregó 1,5 millones de dólares a cada federación previo al inicio del campeonato para cubrir los costos de preparación y organización, esto significa que ninguna selección recibió menos de 10,5 millones de dólares por participar en el Campeonato del Mundo.

Por ejemplo, México finalizó su participación en el noveno lugar, puesto el cual le permite recibir 15 millones de dólares, de acuerdo con la distribución oficial de premios establecida por la FIFA y citada por Expansión.

Con el actual esquema de recompensas, el organismo rector del fútbol busca incrementar el respaldo económico a las federaciones participantes y consolidar al Mundial de 2026 como la edición con la mayor inversión en premios de toda la historia del torneo, además de por supuesto, ser el Mundial con más selecciones participantes con 48.

Temas relacionados:

Copa Mundial del Fútbol

Semifinales del Mundial

Premio

Campeón

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Será presentada ante EE. UU. la denuncia sobre la presunta presión de grupos armados que habría favorecido con casi 4 millones de votos a Iván Cepeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Agradecer a Dios que nos dio otra oportunidad de vida”: testimonio de damnificada por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así sería el plan del presidente Gustavo Petro para boicotear a Abelardo De La Espriella en la transición gubernamental, según el excanciller Álvaro Leyva

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Joven colombiano perdió la vida en medio de tiroteo en el que participó el ICE en Maine

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
ELN

"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

Terremoto en Venezuela

NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - EFE
La Noche

Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro

Disidencias de las Farc - Foto de referencia: EFE
Violencia en Colombia

Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia

Gustavo Petro Urrego - AFP
Paz total

Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total

Más de Deportes

Ver más
El delantero colombiano Radamel Falcao García sostiene el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. (AFP)
Radamel Falcao García

Así fue la reacción de Falcao García a los goles de Colombia ante Uzbekistán desde una cabina de transmisión: “crack hasta fuera de la cancha”

Jannik Sinner - AFP
Jannik Sinner

Sinner, el consuelo del deporte de Italia que no tuvo participación en el Mundial: el tenista ganó su segundo Wimbledon consecutivo

Presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) felicitan a Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Zona afectada por los terremotos en Venezuela - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Comunicado de la administración Trump tras los devastadores terremotos en Venezuela: "EE. UU. está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas"

El delantero colombiano Radamel Falcao García sostiene el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. (AFP)
Radamel Falcao García

Así fue la reacción de Falcao García a los goles de Colombia ante Uzbekistán desde una cabina de transmisión: “crack hasta fuera de la cancha”

Supercomputadora - Foto de referencia Canva
Tecnología

China le quitó el puesto a Estados Unidos y se quedó con el título de la supercomputadora más potente del mundo

Jannik Sinner - AFP
Jannik Sinner

Sinner, el consuelo del deporte de Italia que no tuvo participación en el Mundial: el tenista ganó su segundo Wimbledon consecutivo

Gustavo Petro - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Que se comporte como un demócrata": expresidente mexicano Vicente Fox a Petro tras resultados de las elecciones en Colombia

Integrantes de la banda británica 'The Beatles' (AFP)
Beatles

Día Mundial de Los Beatles: se oficializó la fecha en la que se conmemorará a la popular banda británica cada año

Presidentes Gianni Infantino (FIFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) felicitan a Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

El mensaje de felicitaciones del presidente de la FIFA y de la Conmebol a la selección Colombia tras su triunfo ante Uzbekistán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre