Denuncian tercera muerte en centro de detención de ICE y crecen críticas por falta de transparencia

Un tercer migrante murió estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, según denunció este miércoles la Coalición Inmigrante de Nueva York, la cual cuestionó la falta de información pública sobre el caso.

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La organización informó que el fallecimiento sucedió a finales de julio de 2026, pero que no fue comunicado hasta luego de una visita de supervisión hecha por un congresista al centro de detención. La identidad de la persona fallecida no fue revelada por las autoridades.

"Una tercera persona ha muerto ahora en detención en Delaney Hall. La muerte de esta persona ocurrió a finales de julio de 2026 y no fue divulgada hasta que se produjo una visita de supervisión de un congresista al centro a principios de esta semana", indicó la Coalición Inmigrante de Nueva York.

Este nuevo caso es otro que se suma a los fallecimientos de Edwin López Cornejo, ciudadano salvadoreño que murió el 1 de agosto, y Jean Wilson Brutus , migrante haitiano que falleció en diciembre de 2025.

En los tres casos, las autoridades manifestaron que las muertes tuvieron relación con emergencias médicas.

El congresista Rob Menéndez, quien hizo una visita no anunciada a Delaney Hall después de conocerse el fallecimiento de López Cornejo, sostuvo que tuvo conocimiento de otro caso que sucedió semanas antes.

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Según declaraciones recogidas por la Coalición, el legislador señaló que una persona trasladada recientemente al centro había sufrido una convulsión y fue trasladada a un hospital, por lo que dejó de ser oficialmente como fallecido bajo custodia de ICE.

"Pero no escucharon sobre esto porque lo llevaron al Hospital Universitario, así que ya no estaba en custodia de ICE. ¿Por qué hicieron eso?", cuestionó Menéndez, según el comunicado citado por la organización.

La Coalición Inmigrante de Nueva York acusó a ICE y a la empresa GEO Group, la cual se encarga de administrar Delaney Hall.

"La tercera muerte reportada en Delaney Hall es una tragedia devastadora que debería haber sido evitada. Desafortunadamente, esta muerte no es un incidente aislado en estas instalaciones, sino un patrón de abuso tanto aquí como en centros de detención por todo el país", afirmó Murad Awahdeh, presidente de la organización.