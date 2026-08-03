Murió reconocido actor de doblaje que dio voz a personajes de ‘Harry Potter’, ‘Toy Story’ y ‘Star Wars’

La industria del doblaje latinoamericano perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Carlos del Campo, reconocido actor de doblaje mexicano que prestó su voz a personajes icónicos de franquicias como Toy Story, Star Wars y Harry Potter, falleció, según informaron sus familiares este domingo 2 de marzo.

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz", escribió la familia en el anuncio oficial.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, amigos y seguidores expresaron su pesar y reconocieron el legado artístico que dejó Del Campo, considerado una de las voces más identificables de la industria del doblaje en México y Latinoamérica.

Durante su extensa carrera, que abarcó varias décadas, Carlos del Campo participó en producciones que marcaron a distintas generaciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la interpretación de Slinky, el carismático perro salchicha de la saga Toy Story, así como el androide C-3PO en diversas producciones del universo Star Wars.

Su participación en el universo de Harry Potter también fue significativa, dando voz a Peter Pettigrew, conocido como Colagusano, uno de los villanos más recordados de la franquicia. Además, su talento abarcó series animadas como Las chicas Superpoderosas, donde interpretó a 'Peludito', y películas como El espanta tiburones, Antz y La dama y el vagabundo.

Según la información disponible, Del Campo inició su trayectoria en la década de 1970 con proyectos como El show de los Muppets. Posteriormente amplió su campo profesional al incursionar como comediante en el programa Puro loco de TV Azteca, y participó en producciones infantiles como Odisea Burbujas y Arcoíris de imaginación, donde dio vida al gato del programa.

La versatilidad de sus interpretaciones y su capacidad para dar personalidad única a cada personaje fueron las características que definieron su trabajo, dejando una huella imborrable en millones de espectadores que crecieron escuchando su voz en producciones de cine, televisión y animación.