"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

La comunidad venezolana en Miami, Estados Unidos, se enfrenta a una creciente incertidumbre sobre su estatus migratorio, principalmente debido a la finalización de las protecciones temporales y los recientes fallos judiciales.

Recordemos que muchos han perdido o están a punto de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) u otros permisos, lo que genera temor a la deportación y un impacto económico significativo en la región.

Para ahondar sobre este tema, Rafael Pynero, venezolano, concejal en el Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en Florida, Estados Unidos, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

“Obviamente perder el estatus deja a muchos como en el limbo... Pero por otra parte, y responsablemente digo que eso del éxodo masivo de venezolanos y que la economía se está viniendo abajo (en el Doral) es completamente falso”, expresó Pynero.

Expresó, a su vez, que “lo que es el Doral hoy en día se debe en gran parte a la comunidad venezolana”. “El venezolano que vive en El Doral es un ciudadano ejemplar (...) Más de 36.000 venezolanos residen en El Doral”, añadió.

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina”, adicionó.

La inquietud continúa para miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. A pesar de los anuncios, aún no existe una decisión definitiva sobre su continuidad o eliminación, y esta situación mantiene a muchas familias en estado de preocupación constante.