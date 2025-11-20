NTN24
TPS

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Rafael Pynero, venezolano y concejal en el Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en Florida, Estados Unidos, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

La comunidad venezolana en Miami, Estados Unidos, se enfrenta a una creciente incertidumbre sobre su estatus migratorio, principalmente debido a la finalización de las protecciones temporales y los recientes fallos judiciales.

o

Recordemos que muchos han perdido o están a punto de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) u otros permisos, lo que genera temor a la deportación y un impacto económico significativo en la región.

o

“Obviamente perder el estatus deja a muchos como en el limbo... Pero por otra parte, y responsablemente digo que eso del éxodo masivo de venezolanos y que la economía se está viniendo abajo (en el Doral) es completamente falso”, expresó Pynero.

Expresó, a su vez, que “lo que es el Doral hoy en día se debe en gran parte a la comunidad venezolana”. “El venezolano que vive en El Doral es un ciudadano ejemplar (...) Más de 36.000 venezolanos residen en El Doral”, añadió.

o

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina”, adicionó.

La inquietud continúa para miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. A pesar de los anuncios, aún no existe una decisión definitiva sobre su continuidad o eliminación, y esta situación mantiene a muchas familias en estado de preocupación constante.

