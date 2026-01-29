NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Donald Trump

Corte de apelaciones dictamina que decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue ilegal

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto AFP/ TPS - Foto EFE
De acuerdo con el Tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional excedió su autoridad cuando puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) tras confirmar un fallo de un tribunal inferior.

Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dictaminaron que la administración Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en el país norteamericano.

De acuerdo con el Tribunal, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad cuando puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) tras confirmar un fallo de un tribunal inferior.

“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, indicaron los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone.

Asimismo, explicaron que “las acciones ilegales de la secretaria han tenido consecuencias reales y significativas”, ya que miles de venezolanos y haitianos dependen de este estatus para permanecer en Estados Unidos

“Las acciones de la secretaria han dejado a cientos de miles de personas en un estado constante de temor de ser deportadas, detenidas, separadas de sus familias y devueltas a un país en el que fueron sometidas a violencia o cualquier otro tipo de daño”, agregaron.

El pasado viernes 7 de noviembre de 2025, aproximadamente 250.000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) que durante años los resguardó de la deportación.

Esta situación, resultado de una decisión del gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema, dejó a miles de venezolanos buscando desesperadamente alternativas para evitar el retorno forzado a su país de origen.

Según la organización Venezuela American Caucus, esta medida establece un récord histórico dudoso: "Nunca en la historia de los Estados Unidos se había ilegalizado a tanta cantidad de personas para ser los sujetos de deportación. 600.000. Y el último grupo de esos 600.000 mañana pierde el estatus", señalaron desde la organización.

