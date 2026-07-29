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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

El Rey Felipe VI asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella: "Su Majestad confirmó su asistencia"

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Rey Felipe VI - EFE
Rey Felipe VI - EFE
Esto se conoció luego de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicara la noticia en X tras una conversación que sostuvo con él.

El Rey Felipe VI de España confirmó al vicepresidente electo colombiano, José Manuel Restrepo, que asistirá a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

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"Su Majestad el Rey Felipe VI de España confirmó su asistencia a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Es una noticia que refleja la fortaleza de una relación histórica entre Colombia y España y el interés compartido de seguir estrechando los lazos de cooperación entre nuestros países", afirmó.

Además, según indicó el vicepresidente electo, durante las conversaciones se abordaron diversos temas orientados a fortalecer la cooperación económica y la inversión bilateral.

El diálogo también incluyó el compromiso de desarrollar una agenda de trabajo conjunta encaminada a promover el intercambio comercial y técnico entre ambos países.

"Durante nuestro encuentro reafirmamos el compromiso de trabajar por una agenda conjunta que fortalezca la inversión, la cooperación y el intercambio entre dos naciones unidas por profundos vínculos históricos y culturales", aseguró.

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Asimismo, el equipo del gobierno entrante colombiano señaló que la política exterior priorizará la gestión de acuerdos internacionales orientados al desarrollo económico y social.

"En la Patria Milagro entendemos que las relaciones internacionales tienen un propósito claro: generar resultados para la gente, ampliar oportunidades y llevar más bienestar a quienes más lo necesitan", agregó José Manuel Restrepo.

Finalmente, cabe resaltar que la posesión del presidente electo se llevará a cabo en la ciudad de Cali. Inicialmente, se había planteado que fuera en el Cauca; sin embargo, Abelardo De La Espriella tomó la decisión y solicitó al Congreso aprobar como sede la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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