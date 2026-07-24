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Viernes, 24 de julio de 2026
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Pep Guardiola respondió a oferta que le hizo Italia para ser director técnico de la selección: Paolo Maldini intercedió

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Manchester City manager Pep Guardiola-Foto: EFE
Manchester City manager Pep Guardiola-Foto: EFE
El técnico español declinó la propuesta de la Federación Italiana para asumir el banquillo de la selección “Azzurra”.

Pep Guardiola no será el nuevo seleccionador de Italia, según adelantó el prestigioso diario "La Gazzetta dello Sport".

El entrenador catalán rechazó formalmente la propuesta presentada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), una iniciativa encabezada directamente por el director deportivo del organismo, Paolo Maldini.

“Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz”, habría sido la respuesta categórica transmitida por Guardiola a la dirigencia italiana la noche del jueves.

El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City evaluó la propuesta durante varios días junto a Maldini y Leonardo, sin embargo, prefirió mantenerse firme en su plan original: tomarse un periodo de descanso tras cerrar un ciclo de diez años al frente del conjunto inglés.

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Entre los motivos principales para declinar la oferta, según el diario italiano, se encuentra el deseo de dedicar tiempo a su vida personal y alejarse de la presión de los banquillos.

La dinámica de la selección tampoco habría conmovido al entrenador. Guardiola mantendría dudas sobre el rol de un seleccionador nacional al considerar complejo dirigir sin el trabajo y contacto diario con la plantilla.

El director técnico catalán ni siquiera llegó a negociar cifras financieras con la federación, según las informaciones de prensa.

Italia busca desesperadamente un nuevo timonel desde el pasado mes de abril, cuando Gennaro Gattuso dimitió tras no conseguir la clasificación de la “Azzurra” para la Copa del Mundo.

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Ante la negativa de Guardiola y las dificultades para desvincular a Carlo Ancelotti de la selección de Brasil, La FIGC ya mueve fichas, uno de los considerados sería Andrea Pirlo como el favorito dentro del proyecto de restructuración. Roberto Mancini tampoco descarta un posible retorno a la selección italiana.

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