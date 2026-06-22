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Lunes, 22 de junio de 2026
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"Cuando le agrado a la gente ellos me agradan": el mensaje de Trump desde el Despacho Oval a Abelardo de la Espriella

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Donald Trump, sobre el acuerdo para fin del conflicto con el régimen de Irán - Foto: EFE
Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios en Colombia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera "con ganas" poder trabajar con el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta electoral.

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"¡Felicito a 'El Tigre'!", como se conoce a De la Espriella, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

"Espero con ganas trabajar para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países", añadió el mandatario republicano, que respaldó rápidamente a De la Espriella en cuanto surgió en los sondeos.

Trump explicó a la prensa luego en el Despacho Oval que De la Espriella lo llamó para agradecerle su apoyo el domingo tras conocerse los resultados de la segunda vuelta de los comicios.

"Cuando la gente me aprecia, los aprecio. Así de simple. Me llamó anoche y me agradeció. Dijo cosas lindas acerca de mí y acerca del trabajo que hemos hecho en Estados Unidos", comentó.

“No lo estaba esperando, fue un honor, es un gran hombre y cuando le agrado a la gente ellos me agradan. Y ganó una elección en Colombia en la que algunas personas estaban sorprendidas”, agregó.

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Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este domingo que Washington "espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos".

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha manifestado que está dispuesto a enfrentar grupos criminales con el apoyo de las fuerzas armadas de Estados Unidos, como ya sucede en el vecino Ecuador.

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de la segunda vuelta presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

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