Estados Unidos ataca el régimen de Irán por tercera noche consecutiva tras advertencia de Trump

Estados Unidos lanzó este martes nuevos bombardeos contra Irán y anunció el restablecimiento del bloqueo naval a los puertos de la república islámica, lo que llevó a Teherán a responder con ataques a países de la región.

La reanudación de los ataques, de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego de abril, ha puesto en peligro un precario protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, pese a que Trump indicó que un acuerdo sigue siendo "posible".

Como consecuencia de este clima belicoso, el precio del barril de petróleo Brent subía un 4,4%, a 86,95 dólares, hacia las 10H40 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) ganaba por su lado un 3,3%, a 80,71 dólares.

Durante una misión de cinco horas, las fuerzas norteamericanas bombardearon "objetivos militares" en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abás, detalló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

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"Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana", había declarado el lunes Trump, quien envió la semana pasada una notificación oficial al Congreso de la reanudación del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses.

Según la agencia iraní Fars, un edificio de una agencia medioambiental en la región de Hormozgán (sur) fue objeto de un ataque en el que murió la familia de un guardabosques.

La televisión estatal informó además de cinco explosiones cerca del estrecho de Ormuz.

En total, 28 personas han perdido la vida desde que se reanudaron las hostilidades el miércoles pasado, según un recuento de la AFP basado en medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.