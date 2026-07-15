Basílica de Santa Teresa, uno de los templos católicos más importantes de Caracas, queda bajo evaluación tras daños estructurales ocasionados por los terremotos

La Basílica de Santa Teresa es uno de los templos católicos más importantes de Caracas, centro principal de veneración a la imagen del Nazareno de San Pablo en la Semana Santa; está ubicada entre las esquinas de La Palma y Santa Teresa en el centro de la capital, en la Parroquia Santa Teresa del Municipio Libertador.

Debido a los daños estructurales ocasionados por los terremotos, este recinto religioso ha quedado bajo la 'etiqueta roja' de inhabitabilidad.

La medida preventiva obliga al desalojo inmediato de este templo para proteger la vida de los ciudadanos mientras se completan las evaluaciones de ingeniería especializadas.

VEA TAMBIÉN Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 4.829 o

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

VEA TAMBIÉN Concierto 'Unidos por Venezuela' se celebrará en Miami con el fin de recaudar fondos para ayudar a los afectados por los terremotos en el país suramericano o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Sin embargo, La Guaira es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la 'zona cero'. Sectores específicos como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Tras los devastadores terremotos, más de 25 países y diversos organismos internacionales brindaron asistencia humanitaria a Venezuela.

Al margen de la ayuda, analistas internacionales subrayan que una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.