"Esta será la patria de todos y para todos": el mensaje de Abelardo de la Espriella un día después de ganar las elecciones de Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje a los colombianos un día después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a su rival Iván Cepeda.

En un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella aseguró que “hoy comienza una nueva etapa para la Nación”.

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“Colombia nunca estuvo derrotada. Colombia nunca estuvo vencida. Colombia solo estaba esperando el momento de volver a levantarse. Y ese momento ha llegado. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra Nación. Una etapa en la que volvemos a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de salir adelante y en la fuerza de un pueblo que jamás se rindió, incluso en los momentos más difíciles”, escribió.

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Añadió que con su Gobierno “esta será la patria de todos y para todos”, subrayando que trabajará por construir una Colombia donde nadie se quede atrás.

“La patria de quienes trabajan de sol a sol, de los emprendedores que generan oportunidades, de los campesinos que alimentan a Colombia, de nuestros soldados y policías que la defienden, de los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, de los abuelos que nos enseñaron a amar esta tierra, de las mujeres que sostienen hogares y comunidades, de los deportistas, de los artistas, de los periodistas, de las comunidades ancestrales y de cada colombiano de bien que lleva la Patria en el corazón”, añadió.

Finalmente, dijo que la victoria en las presidenciales del domingo no pertenece a un partido ni a una campaña. “Le pertenece a todo un pueblo que decidió ponerse de pie y demostrar que Colombia está destinada a cosas grandes”, concluyó.

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, el candidato del movimiento Defensores de la Patria logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, convirtiéndose en el ganador de la jornada.

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El preconteo de la entidad encargada del proceso electoral indica que De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda el 12.708.712 de los sufragios.

Así las cosas, el candidato de derecha se convierte en el ganador de las elecciones con una ventaja de más de 250.000 votos frente a su rival de izquierda.