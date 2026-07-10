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Viernes, 10 de julio de 2026
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Senegal

Delantero que brilló con el Liverpool y el Bayern de Múnich se retiró de su selección tras dura eliminación del Mundial 2026

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Sadio Mané en una jugada en partido de Bélgica ante Senegal en el Mundial. (EFE)
Sadio Mané en una jugada en partido de Bélgica ante Senegal en el Mundial. (EFE)
Senegal tuvo un final cruel en el Mundial pues quedó eliminada ante Bélgica en un partido que ganaba 2 a 0 hasta los minutos finales.

El delantero senegalés Sadio Mané anunció su retiro de la selección de su país luego de la dura eliminación del Mundial, en los dieciseisavos de final ante Bélgica, según informó el medio Le Quotidien.

El medio, que se escribe desde Senegal, dio a conocer que Mané anunció el fin de su carrera internacional en la selección tras su participación en la Copa del Mundo en la que tuvo buenos partidos.

Mané, de 34 años, en quizás el jugador más importante en la historia del fútbol de Senegal. Bajo su liderazgo, el club africano ganó por primera vez la Copa Africana de Naciones en 2021. El equipo también llegó a la final de ese torneo en 2019 y 2025.

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El delantero senegalés es recordado por los amantes del fútbol, es especial, por su destacado paso por el Liverpool de Inglaterra y el Bayern Múnich de Alemania.

Bélgica en un partido con aires de montaña rusa eliminó a Senegal de Mundial tras imponerse 3 a 2 en un partido en el que los africanos iban ganando 2 a 0.

Los europeos remaron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51').

Pero en tres minutos de locura, Bélgica igualó gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda en la que también se impuso, aunque de manera más cómoda por 4 a 1, al anfitrión Estados Unidos.

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El final fue cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, pero que pagaron caro un par de despistes en defensa.

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