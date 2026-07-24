SpaceX revela impresionante video en alta calidad del amerizaje del cohete Starship tras completar su decimotercer vuelo de prueba

La compañía aeroespacial SpaceX confirmó este viernes el exitoso amerizaje de Starship al finalizar su decimotercer vuelo de prueba, un nuevo orgullo dentro del programa de desarrollo del cohete más grande y potente construido hasta el momento.

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A través de una publicación en su cuenta de X, la empresa anunció el resultado de la misión con un mensaje y un video que muestra todo el proceso.

“¡Amerizaje confirmado! ¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por el decimotercer vuelo de prueba de Starship!” se lee en el post.

Las imágenes compartidas por la compañía muestran el momento en que la nave entra en contacto con el mar, rodeada por una gran cantidad de vapor, confirmando que completó la fase final de la prueba.

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Asimismo, este nuevo ensayo hace parte del programa de desarrollo de Starship, el sistema de lanzamiento reutilizable con el que SpaceX busca realizar futuras misiones hacia la Luna y Marte.

Finalmente, aunque la compañía no entregó mayores detalles técnicos sobre el desarrollo del vuelo en esta publicación, el amerizaje exitoso representa un nuevo avance en las pruebas de la nave, que continúa siendo sometida a evaluaciones para perfeccionar su desempeño antes de futuras misiones.