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Domingo, 20 de septiembre de 2026
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Asamblea General de la ONU

"Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
El dirigente cuestionó que Washington dé cabida a personas vinculadas con el narcotráfico internacional.

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