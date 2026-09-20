Asamblea General de la ONU "Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY septiembre 20, 2026 Por: Redacción NTN24 El dirigente cuestionó que Washington dé cabida a personas vinculadas con el narcotráfico internacional. También le puede interesar Asamblea General de la ONU "Cuesta entender las prácticas de los EEUU": analista sobre el encuentro de Rodríguez y Trump en NY Rick Scott "Es responsable de los carteles de droga": Rick Scott sobre Delcy Rodríguez tras la certificación de Venezuela Crimen organizado El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas Ciudad de México México suspende celebraciones de Independencia en varios municipios por violencia extrema y falta de garantías Inteligencia Artificial ¿La IA se salió de control? Revelan que Gemini logró hackear tres empresas y adivinó contraseñas Bombardeo ¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia Compartir en: