Marco Rubio Programa: La Mañana ¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia? septiembre 8, 2026 Por: Miguel Pedreros La visita del secretario de Estado de Estados Unidos ha generado una alta expectativa en los ciudadanos de Miami. También le puede interesar Marco Rubio Del conflicto a la reconstrucción: Rubio llega a Colombia para fortalecer alianzas tras el fin de la era Petro Pacientes Familiares de pacientes con fibrosis quística exigen al régimen venezolano tratamientos España "Hay catorce yihadistas en Ceuta": denuncia de ciudadano tras entrada masiva e irregular de desde Marruecos reconstrucción Gran inversión: El ambicioso plan de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó Abelardo de la Espriella De la Espriella llegó con mano dura contra la criminalidad en Colombia: "Los blancos están determinados" Marco Rubio Bajo medidas extremas de seguridad: así se vive la visita de Marco Rubio a Barranquilla, Colombia Compartir en: