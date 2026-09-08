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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio
Programa: La Mañana

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

septiembre 8, 2026
Por: Miguel Pedreros
La visita del secretario de Estado de Estados Unidos ha generado una alta expectativa en los ciudadanos de Miami.

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