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Martes, 15 de septiembre de 2026
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Países Bajos

Presunto sabotaje paraliza trenes en Países Bajos: las autoridades inician un investigación

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje
Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje
Los presuntos sabotajes hicieron casi imposible la circulación en el centro y el este del país y afectaron también a la circulación por carretera, ya que los pasos a nivel sufrieron alteraciones.

El tráfico ferroviario estaba en gran parte paralizado este martes en Países Bajos, después de que se descubrieran en varios puntos tubos sujetos a las vías que según las autoridades podrían ser actos de sabotaje coordinados.

"Se han encontrado objetos en varios puntos de las vías, donde fueron colocados deliberadamente", indicó el operador de la red ferroviaria ProRail en un comunicado.

"Esto provoca fallos en distintos tramos. Parece que se trata de un sabotaje", añadió el operador.

Un tren chocó contra uno de los tubos, pero no hubo heridos, precisó la portavoz de ProRail, Joke van der Cruysen.

Los presuntos sabotajes hicieron casi imposible la circulación en el centro y el este del país y afectaron también a la circulación por carretera, ya que los pasos a nivel sufrieron alteraciones.

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"Se desconoce todavía quién es el responsable y cuál es el motivo", indicó ProRail, que añadió que la policía estaba investigando lo ocurrido.

La portavoz de la Policía, Marloes Wesselink, confirmó que las autoridades adelantan una investigación sobre lo ocurrido, aunque evitó revelar detalles adicionales. También señaló que, hasta el momento, no tenía información sobre ninguna persona o grupo que hubiera asumido la responsabilidad.

Por su parte, la empresa ferroviaria nacional NS informó que el servicio de trenes alrededor de las ciudades de Zwolle, Deventer y Amersfoort sufrió graves afectaciones durante la hora pico de la mañana.

“Todavía no está claro cuánto tiempo llevará restablecer por completo el servicio ferroviario”, señaló NS en un aviso dirigido a los pasajeros.

La interrupción se produjo el mismo día en que el Gobierno de Países Bajos presenta ante el Parlamento su presupuesto anual, una jornada que reúne a miles de personas en La Haya para presenciar el tradicional recorrido de la familia real por la ciudad en carruajes tirados por caballos.

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