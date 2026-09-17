FARC “El cinismo ha sido impresionante”: víctima de reclutamiento de las FARC sobre ‘Griselda Lobo' septiembre 17, 2026 Por: Miguel Pedreros Sara Morales, sobreviviente de reclutamiento forzado por las FARC cuando tenía 11 años, es una de las voces que demanda justicia. También le puede interesar FARC “El cinismo ha sido impresionante”: víctima de reclutamiento de las FARC sobre ‘Griselda Lobo' Censura en Venezuela ¿Sigue la censura? Cuestionamientos al desbloqueo de portales en Venezuela Iván Mordisco Nuevo golpe a Mordisco en Colombia: caen integrantes de 'Los Piratas' que tenían vínculos con la estructura 'Jaime Martínez' Atentado terrorista Un crimen muy grave: terroristas lanzan enjambres de drones en contra de radar de Aerocivil en Colombia Censura en Venezuela Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva" Parlamento europeo Parlamento Europeo aprueba resolución para SUSPENDER ACUERDO DE COOPERACIÓN con régimen cubano Compartir en: