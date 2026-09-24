Antonio Ledezma explica en NTN24 la nueva estrategia para consolidar el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Ella no se rinde"

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, ofreció detalles en NTN24 respecto a la nueva estrategia para el regreso de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a su país.

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"María Corina tiene la determinación de volver a Venezuela. Mucha gente está dispuesta a acompañarla", mencionó Ledezma.

En ese sentido, comentó que diferentes personalidades como los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy podrían ser invitados a la comisión para acompañar el posible regreso de Machado a Venezuela.

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Posteriormente, insistió: "María Corina Machado es una mujer que no se rinde. Es una mujer todoterreno que regresará a Venezuela".

Machado estudia volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional, en un movimiento que podría suponer un cambio radical ante los intentos discretos que realizó en los últimos meses.

La posibilidad fue revelada por el diario español ABC, esto después de que la dirigente acumulara al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

Machado, recordemos, salió de Venezuela a finales de 2025 en una operación que le permitió viajar a Oslo (Noruega) para recibir el premio Nobel de Paz.

Desde entonces, la fundadora de la formación política Vente Venezuela ha permanecido fuera de su país.

El regreso de Machado continúa sin concretarse. No obstante, la dirigente ha reiterado que su intención es retornar a Venezuela y participar en la transición política del país.