Cuestionan en España que el régimen de Venezuela coaccionó a Edmundo González en su embajada en Caracas

Diplomáticos españoles aseguran que la embajada de ellos en Venezuela permitió al régimen de Venezuela coacciona al presidente venezolano en el exilio Edmundo González, quien recién salió del país rumbo a España.

Los cuestionamientos empezaron a surgir una vez se conoció de una fotografía en la embajada en la que González estaba acompañado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez y tiempo después de esta imagen, se habló de un documento en el que supuestamente reconocía los resultados electorales a favor de Nicolás Maduro.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de esa ciudad, escribió al respecto en su cuenta de X: “Una comisión creada por decreto, sin pasar por el parlamento, hecha desde el ejecutivo, para controlar a la prensa. Adelantamos a Venezuela por la izquierda”, con una imagen del medio ABC que tiene en su portada: “El chavismo coaccionó a Edmundo González en la residencia del embajador español ante un mediador de Zapatero”.

“La embajada española usada por la dictadura venezolana como piso franco para coaccionar, chantajear y presionar al presidente electo de Venezuela”, aseveró el diputado Miguel Tellado y agregó que varias personalidades de la política lo sabían.

Por último, Cayetana Álvarez de Toledo, escribió: “La foto de la extorsión. Extorsionadores: Jorge y Delcy Rodríguez. Ella, sancionada por la UE. La víctima: el presidente electo de Venezuela. Lugar: la residencia del Embajador de España en Caracas. Criminal”.

Cabe recordar que Edmundo González se refirió a los sucesos previos a su salida del país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y entre lo dicho, se refirió a su supuesto reconocimiento de la victoria de Maduro.

“El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, en otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente electo de los venezolanos en el exilio precisó que, durante la visita de los funcionarios del régimen, se vivieron horas muy tensas de "coacción, chantajes y presiones".

"En esos momentos consideré que podía ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano", señaló.

En ese contexto, González Urrutia señaló que "un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta".

"Como presidente electo de millones de venezolanos, que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar, esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy", sentenció.