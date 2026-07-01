De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

El activista venezolano Lorent Saleh, fundador de la ONG Operación Libertad, regresó a Venezuela después de 13 años de exilio forzado para participar en las operaciones de rescate tras el doble terremoto que devastó el país el pasado 24 de junio.

Su retorno contrasta con la situación de María Corina Machado, quien según reveló The Wall Street Journal, no ha podido regresar tras el bloqueo impuesto por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

"La verdad no sé cómo describirlo, pero estoy acá, en Venezuela, en mi país", expresó Lorent Saleh, quien fue entregado por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos a Nicolás Maduro, encarcelado, torturado y posteriormente exiliado.

El líder opositor recibió la noticia del terremoto estando en Bruselas y decidió regresar sin esperar gestiones diplomáticas: "Mi liderazgo no lo tutela nadie. Entonces yo no tengo que pedirle permiso a nadie para venir".

Las operaciones de rescate que coordina Lorent Saleh se centran en apoyar la búsqueda de personas entre los escombros. "Nuestro trabajo consiste no tanto en la coordinación de ayuda humanitaria, sino en apoyar las operaciones de rescate de personas", explicó.

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Asimismo, advirtió sobre la magnitud del desastre: "El daño de este terremoto es incalculable. La devastación es muy fuerte y esto ha sobrepasado a todo". Calificó el evento como un "terremoto histórico doble en ya un estado y una nación que estaba en coma".

El activista reconoció la dificultad emocional de su retorno: "Yo hubiese querido regresar en un avión con una sonrisa, feliz, con mi mamá, con mis hijos, y en otras circunstancias".

El líder opositor llegó acompañado de otros compañeros exiliados. "Conmigo llegaron compañeros que tenían también tiempo afuera. Y fue, está pasando esto, vámonos", narró.

A pesar de los riesgos que enfrenta por su historia con el régimen venezolano, Lorent Saleh mantiene su compromiso: "La gente necesita que estemos ahí con ellos. Ahora, no en elecciones, ni en campañas electorales. Ahora".