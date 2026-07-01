NTN24
Miércoles, 01 de julio de 2026
Miércoles, 01 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El retorno con el activista contrasta con la situación de María Corina Machado, quien según reveló The Wall Street Journal, no ha podido regresar tras el bloqueo impuesto por Delcy Rodríguez.

El activista venezolano Lorent Saleh, fundador de la ONG Operación Libertad, regresó a Venezuela después de 13 años de exilio forzado para participar en las operaciones de rescate tras el doble terremoto que devastó el país el pasado 24 de junio.

Su retorno contrasta con la situación de María Corina Machado, quien según reveló The Wall Street Journal, no ha podido regresar tras el bloqueo impuesto por la jefe del régimen, Delcy Rodríguez.

"La verdad no sé cómo describirlo, pero estoy acá, en Venezuela, en mi país", expresó Lorent Saleh, quien fue entregado por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos a Nicolás Maduro, encarcelado, torturado y posteriormente exiliado.

El líder opositor recibió la noticia del terremoto estando en Bruselas y decidió regresar sin esperar gestiones diplomáticas: "Mi liderazgo no lo tutela nadie. Entonces yo no tengo que pedirle permiso a nadie para venir".

Las operaciones de rescate que coordina Lorent Saleh se centran en apoyar la búsqueda de personas entre los escombros. "Nuestro trabajo consiste no tanto en la coordinación de ayuda humanitaria, sino en apoyar las operaciones de rescate de personas", explicó.

o

Asimismo, advirtió sobre la magnitud del desastre: "El daño de este terremoto es incalculable. La devastación es muy fuerte y esto ha sobrepasado a todo". Calificó el evento como un "terremoto histórico doble en ya un estado y una nación que estaba en coma".

El activista reconoció la dificultad emocional de su retorno: "Yo hubiese querido regresar en un avión con una sonrisa, feliz, con mi mamá, con mis hijos, y en otras circunstancias".

El líder opositor llegó acompañado de otros compañeros exiliados. "Conmigo llegaron compañeros que tenían también tiempo afuera. Y fue, está pasando esto, vámonos", narró.

A pesar de los riesgos que enfrenta por su historia con el régimen venezolano, Lorent Saleh mantiene su compromiso: "La gente necesita que estemos ahí con ellos. Ahora, no en elecciones, ni en campañas electorales. Ahora".

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Emergencia

María Corina Machado

Exiliados

Activistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De exiliado a rescatista: Lorent Saleh regresa a Venezuela tras 13 años y envía contundente mensaje a María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay un porcentaje alto de que eso se materialice": rescatista colombiana en Venezuela sobre personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿El populismo ha degradado la política en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
Terremoto en Venezuela

Hicimos un recorrido en moto por La Guaira que evidencia la magnitud de la catástrofe

Escombros tras terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Cocaína y 250 millones de dólares", lo que ocultaría Diosdado Cabello entre los escombros, según periodista de investigación

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela

Mujer venezolana sobrevivió a los terremotos tras permanecer 14 horas bajo los escombros aferrada a su bebé

Deforestación - Foto Canva
Deforestación

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Ataque de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Estados Unidos

Seis sobrevivientes y dos muertos tras ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe

Biagio Pilieri, ex preso político del régimen venezolano / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Embajada de Estados Unidos en Caracas (AFP) - Daniel Echenagucia, preso político
Presos políticos en Venezuela

“La embajada de los EE. UU. en Venezuela no es la ruta”: madre de preso político que intentó exponer la situación de su hijo

Messi, Vozinha y Cristiano Ronaldo. (EFE)
Mundial 2026

Las principales conclusiones que deja el Mundial tras el debut de todas las selecciones: los últimos en jugar fueron Colombia y Uzbekistán

Ataque de EE. UU. en el Caribe - Captura de video
Estados Unidos

Seis sobrevivientes y dos muertos tras ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe

Biagio Pilieri, ex preso político del régimen venezolano / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Juicio Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos EFE
Donald Trump

Trump nominó como nuevo director de Inteligencia Nacional al fiscal que imputó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Nueva York

Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela / Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Nayib Bukele, solidario con Venezuela: "Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos"

Presidente del régimen de Irán, Masud Pezeshkian, y Donald Trump. (EFE)
Régimen de Irán

Estados Unidos y el régimen de Irán aplazaron encuentro que estaba pactado para este viernes en Suiza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre