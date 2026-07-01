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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Colapso

Se desplomó parte significativa de un edificio en Guarenas, Venezuela, que había quedado severamente comprometida tras terremotos y réplicas

julio 1, 2026
Por: Nucho Martínez
Estructura colapsada del Bloque 9 de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo en Guarenas, Venezuela - Fotos: X
Estructura colapsada del Bloque 9 de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo en Guarenas, Venezuela - Fotos: X
Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hay personas lesionadas o atrapadas tras el colapso.

Este miércoles 1 de julio, en horas de la tarde, se desplomó parte significativa de un edificio en Guarenas, Venezuela, el cual quedó afectado estructuralmente tras terremotos y réplicas.

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La estructura del Bloque 9 de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo, según reportes, había quedado severamente comprometida tras el doblete sísmico registrado en el país suramericano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hay personas lesionadas o atrapadas tras el colapso. Según afirman varios vecinos de la zona, el edificio se encontraba desocupado.

Guarenas es una ciudad de Venezuela ubicada en el Estado Miranda, a unos 35 kilómetros al este de Caracas (aproximadamente a 45 minutos en vehículo). Limita al oeste con el sector de Petare y al este con la ciudad vecina de Guatire.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Una semana después de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas internacionales de socorro, trabajan contrarreloj.

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