Se desplomó parte significativa de un edificio en Guarenas, Venezuela, que había quedado severamente comprometida tras terremotos y réplicas

Este miércoles 1 de julio, en horas de la tarde, se desplomó parte significativa de un edificio en Guarenas, Venezuela, el cual quedó afectado estructuralmente tras terremotos y réplicas.

TE PUEDE INTERESAR:

La estructura del Bloque 9 de la Urbanización Alejandro Oropeza Castillo, según reportes, había quedado severamente comprometida tras el doblete sísmico registrado en el país suramericano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hay personas lesionadas o atrapadas tras el colapso. Según afirman varios vecinos de la zona, el edificio se encontraba desocupado.

Guarenas es una ciudad de Venezuela ubicada en el Estado Miranda, a unos 35 kilómetros al este de Caracas (aproximadamente a 45 minutos en vehículo). Limita al oeste con el sector de Petare y al este con la ciudad vecina de Guatire.

VEA TAMBIÉN "Hay un porcentaje alto de que eso se materialice": rescatista colombiana en Venezuela sobre personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros o

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Una semana después de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

VEA TAMBIÉN Carlo Ancelotti envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la tragedia que enluta al país suramericano o

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

VEA TAMBIÉN Imágenes desoladoras: captan en video exorbitante cantidad de ataúdes en La Guaira, zona devastada por terremotos en Venezuela o

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas internacionales de socorro, trabajan contrarreloj.