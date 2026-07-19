Se enciende disputa entre Israel y Nueva York: el Estado de Medio Oriente responde al alcalde Mamdani tras insinuar que podría arrestar a Netanyahu

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió este domingo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, después de que señalara que está considerando arrestar al dirigente durante la Asamblea General de la ONU.

"La CPI es un tribunal ilegítimo que no tiene jurisdicción sobre estadounidenses ni israelíes. Su falsa orden de arresto contra el Primer Ministro Netanyahu fue emitida por el desacreditado exfiscal de la CPI, Karim Khan, pocos días antes de que se hicieran públicas las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra", señaló.

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Y agregó que "fue un claro intento de Khan de desviar la atención pública y buscar protección frente al escrutinio".

Luego, apuntó directamente contra el alcalde de la Gran Manzana: "En lugar de respaldar la conducta criminal de Khan, el Sr. Mamdani debería centrarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York".

"Al igual que Karim Khan, Mamdani parece interesado en desviar la atención pública de sus errores y atacar al líder del Estado judío y la única democracia en Oriente Medio", finalizó.

En una entrevista publicada por el diario The New York Times, Mamdani aseguró que está estudiando con el equipo jurídico de la ciudad la potestad que tiene como alcalde para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un dirigente extranjero.

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"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani a The New York Times.

"Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional", agregó.

Mamdani, que ha calificado a Israel de "régimen de apartheid", agregó: "Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años".

No obstante, el alcalde Admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.