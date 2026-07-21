Régimen de Irán ataca radares y sistemas de defensa de Estados Unidos en respuesta a los bombardeos

El régimen de Irán atacó este martes instalaciones de Estados Unidos de radares y de defensa antiaérea en el Golfo, tras advertir a Washington de ataques "aún más poderosos" en un conflicto que amenaza con propagarse con el involucramiento de los rebeldes hutíes de Yemen.

El ejército norteamericano había anunciado este lunes que completó su décima noche consecutiva de ataques contra el régimen islámico, en la que bombardeó centros de mando, capacidades marítimas y bases de misiles y drones "para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz".

Los Guardianes de la Revolución anunciaron este martes que detuvieron dos petroleros en esa vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, luego de que la víspera otros dos buques sufrieran la misma suerte y cuatro el día anterior.

Horas antes, un barco cisterna fue alcanzado por un "proyectil no identificado" frente a las costas de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

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Además, el tráfico marítimo en la región está en riesgo de verse aún más paralizado luego de que los hutíes de Yemen, aliados cercanos de Teherán, anunciaran un bloqueo en el mar Rojo a Arabia Saudita, el primer exportador mundial de crudo.

Esa acción podría provocar una "escalada regional aún mayor", alertó el portavoz del secretario general de la ONU.

Condenado enérgicamente por Riad, la decisión de los hutíes de taponar el estrecho de Bab el Mandab hace temer "un choque mucho más grave" debido a su importancia como ruta alternativa a Ormuz, advirtió también Andreas Krieg, experto en seguridad del King’s College de Londres.