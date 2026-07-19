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Mundial 2026

El insólito grito en el Obelisco de Buenos Aires por un gol falso de Argentina en la final del Mundial ante España: "No hicieron ni un solo remate al arco"

julio 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Los aficionados congregados en el Obelisco de la capital argentina creyeron que Argentina había anotado un tanto ante España en la final de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina cayó ante España este domingo en la final del Mundial 2026 que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, en un partido que se extendió 120 minutos tras persistir el empate sin goles hasta las 90.

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Los argentinos mantenían la expectativa de lograr el bicampeonato tras la conseguido en Qatar 2022, cuando obtuvieron la tercera estrella luego de derrotar a Francia en la tanda de penales.

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No obstante, en la final que se disputó en Nueva Jersey, Argentina se vio ampliamente superada por una España que mantuvo el control de la pelota y tuvo las mejores opciones de gol.

Un hecho insólito se vivió a miles de kilómetros del estadio MetLife donde se disputó el encuentro.

En el famoso Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires los hinchas se congregaron para vivir la expectativa de un nuevo triunfo de la Albiceleste, no obstante, una confusión generó un hecho sin precedentes.

Mientras se disputaba el encuentro, se escuchó el grito de una multitud por un supuesto tanto de Argentina que nunca fue y que terminó siendo una celebración por un falso gol que nunca llegó.

Las personas congregadas en los alrededores del monumento del centro de la capital argentina, al escuchar los gritos en los apartamentos cercanos, celebraron un supuesto gol que nunca fue con gritos, saltos, aplausos y vuvuzelas. Esto generó tal confusión, que se le hizo creer a la gente que un gol de la selección argentina había llegado en los últimos minutos.

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En imágenes quedó registrado el insólito momento que generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Mufas”; “Gente que ve fútbol cada 4 años”; “Por estas cosas perdimos”; “Pero si no hicieron ni un solo remate al arco”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

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