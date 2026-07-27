"Fue crucial para reparar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar": Comando Sur de Estados Unidos difunde imágenes de poderosos aviones que estuvieron en Maiquetía

El Comando Sur de Estados Unidos realizó una publicación en sus redes sociales en la que destacó el trabajo de sus unidades en las labores de ayuda para Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

El Ejército norteamericano junto al emotivo mensaje publicó imágenes de la llegada de ayuda, en poderosas aeronaves, a Venezuela.

También destacó el trabajo hecho por las unidades del Ejército norteamericano para la reparación del importante Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mejor conocido como aeropuerto de Maiquetía.

“Asegurando el flujo de asistencia por el terremoto a Venezuela: Tras los terremotos, el Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue crucial para reparar el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y luego optimizar las operaciones del aeródromo para aumentar la asistencia a las líneas del frente”, mencionó el Comando.

Además, el Ejército indicó que, en colaboración con funcionarios de aviación venezolanos, “el CRE gestionó el control del tráfico aéreo, la logística del aeródromo y el manejo de carga para mover la ayuda salvavidas rápidamente a través del aeropuerto”.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio y derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron más de 5.500 muertos.

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Estados Unidos envió ayuda a Venezuela en un momento en el que la presencia de Washington se ha hecho cada vez más notable en el país sudamericano después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump está en contacto permanente e instruyendo las labores de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde dicha misión que tuvo lugar en enero.