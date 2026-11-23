Despliegue militar de Estados Unidos Programa: Club de Prensa “No está de paseo”: Avión militar de EE. UU. con dos motores turbohélice sobrevuela costa de Venezuela noviembre 23, 2026 Por: Redacción NTN24 El sobrevuelo se llevó a cabo tras el acuerdo militar entre el régimen venezolano y el gobierno de Estados Unidos. También le puede interesar Despliegue militar de Estados Unidos “No está de paseo”: Avión militar de EE. UU. con dos motores turbohélice sobrevuela costa de Venezuela Nayib Bukele Mueren 3 militares en ofensiva antipandillas de Haití: esta fue la conmovedora reacción de Bukele Gustavo Petro Piden cerrar cuenta de Petro en X: verificamos posible web maliciosa que replicó en sus redes Militares venezolanos Esta es la razón por la que se vendría una purga masiva dentro de las fuerzas armadas venezolanas Avión Jet privado que Maduro regaló a Díaz-Canel regresó a Venezuela: ¿Qué está pasando? Diosdado Cabello Denuncian a Diosdado Cabello por tortura y persecución a expolicía venezolano y su familia Compartir en: