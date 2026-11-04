Elecciones de Medio Término en Estados Unidos Programa: La Tarde ¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez? noviembre 4, 2026 Por: Redacción NTN24 La situación en ese Venezuela ha tenido un papel clave en la campaña y en estos dos años de mandato del presidente Donald Trump. También le puede interesar Elecciones de Medio Término en Estados Unidos ¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez? Elecciones en Estados Unidos "Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar Avión Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer” Atentado Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar" Estados Unidos La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia Elecciones de Medio Término en Estados Unidos Primeras declaraciones públicas de Trump tras resultados de las elecciones de medio término en EE. UU. Compartir en: