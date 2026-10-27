Denuncian a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto ataque al sistema electoral al no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales

El abogado Jaime Lombana, con respaldo del Partido Conservador, denunció al expresidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los presuntos delitos de perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir, según la información difundida este martes 27 de octubre.

Según los señalamientos expuestos, la denuncia busca que se investigue una presunta estrategia para atacar el sistema electoral y desconocer los resultados de las elecciones presidenciales. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas por las autoridades competentes y cuya presentación no constituye, por sí sola, una prueba de responsabilidad penal.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la instancia del Congreso encargada de conocer las denuncias contra el presidente de la República y otros altos funcionarios cobijados por ese procedimiento constitucional. En el caso de Petro, la actuación deberá seguir el trámite correspondiente a su condición de expresidente.

La controversia se produce en medio de las tensiones políticas alrededor de la legitimidad del proceso electoral y de las denuncias presentadas ante esa corporación por distintos sectores políticos. En los últimos meses, otras actuaciones han solicitado investigar presuntas conductas de Petro, aunque cada expediente responde a hechos y señalamientos particulares.

Ahora, el alcance de la denuncia atribuida a Lombana dependerá de los argumentos presentados y de los elementos probatorios que puedan ser incorporados al expediente. Será la autoridad competente la que determine si existen méritos para avanzar en una investigación y establecer eventuales responsabilidades.

Por el momento, los señalamientos relacionados con un supuesto plan para afectar el sistema electoral deben entenderse como materia de investigación, sin que pueda darse por demostrada la existencia de una estrategia delictiva ni atribuirse responsabilidad penal al exmandatario.