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Domingo, 08 de noviembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo advierte respuesta tras ataque con drones a militares: “Por cada atentado, un bombardeo”

noviembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta máxima en Colombia por una oleada de ataques terroristas. El más reciente incidente ocurrió cuando un artefacto explosivo fue detonado en la vía que comunica el municipio de Suárez con la vereda Betulia, en el departamento del Cauca. Este sería el quinto atentado en tan solo ocho días de lo que va el mes de noviembre, por ello, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que los ataques son una respuesta desesperada ante la ofensiva de su gobierno.

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