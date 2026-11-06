Comando Sur de Estados Unidos celebra impactante golpe de Abelardo de la Espriella en Colombia: "Narcoterroristas, están advertidos"

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reaccionó al reciente golpe contra el narcoterrorismo anunciado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que la Armada Nacional incautara un arsenal de 104 armas de fuego en aguas del Caribe colombiano, en jurisdicción de la Alta Guajira.

A través de su cuenta oficial de X, el Comando publicó un mensaje en el que destacó las acciones contra las organizaciones criminales.

“Llevando la lucha a los narcoterroristas”, escribió el Comando que, además, compartió una publicación de la sede central de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En el mensaje compartido, la agencia antidrogas expresó su respaldo a la cooperación con Colombia.

“La DEA se enorgullece de apoyar a nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcoterrorismo. Juntos, estamos haciendo que ambas naciones sean más seguras”, señaló.

La publicación estuvo acompañada de una advertencia directa a las estructuras criminales: “Narcoterrorists on notice (narcoterroristas, están advertidos)”.

La reacción de las autoridades de Estados Unidos se produjo después de la denominada operación Poseidón, anunciada por De la Espriella, que permitió interceptar una embarcación en altamar que transportaba un importante cargamento de armamento. El procedimiento fue adelantado por la Armada Nacional, con inteligencia de la Policía, coordinación de la Fiscalía y articulación con la DEA.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, fueron incautados 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras. Además, las autoridades encontraron 96 proveedores, 15.542 cartuchos, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas. La operación también dejó cinco personas capturadas.

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Según la información oficial, el arsenal tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura criminal con presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.

De la Espriella calificó el procedimiento como la mayor incautación de armamento registrada en el Caribe colombiano en los últimos 45 años y aseguró que el resultado afecta directamente la capacidad criminal de esa organización.

“A los narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan armándose para sembrar terror entre los colombianos. Vamos a cerrarles las rutas, incautar sus arsenales y perseguir sus estructuras criminales”, manifestó el presidente.

El pronunciamiento del Comando Sur y el mensaje de la DEA se suman a las acciones de cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra las redes del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, especialmente en las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para fortalecer sus estructuras.