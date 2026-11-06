NTN24
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Viernes, 06 de noviembre de 2026
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos celebra impactante golpe de Abelardo de la Espriella en Colombia: "Narcoterroristas, están advertidos"

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella. - EFE.
En el mensaje compartido, la agencia antidrogas estadounidense también expresó su respaldo a la cooperación con Colombia.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reaccionó al reciente golpe contra el narcoterrorismo anunciado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, luego de que la Armada Nacional incautara un arsenal de 104 armas de fuego en aguas del Caribe colombiano, en jurisdicción de la Alta Guajira.

o

A través de su cuenta oficial de X, el Comando publicó un mensaje en el que destacó las acciones contra las organizaciones criminales.

Llevando la lucha a los narcoterroristas”, escribió el Comando que, además, compartió una publicación de la sede central de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En el mensaje compartido, la agencia antidrogas expresó su respaldo a la cooperación con Colombia.

La DEA se enorgullece de apoyar a nuestros socios colombianos en la lucha contra el narcoterrorismo. Juntos, estamos haciendo que ambas naciones sean más seguras”, señaló.

La publicación estuvo acompañada de una advertencia directa a las estructuras criminales: “Narcoterrorists on notice (narcoterroristas, están advertidos)”.

La reacción de las autoridades de Estados Unidos se produjo después de la denominada operación Poseidón, anunciada por De la Espriella, que permitió interceptar una embarcación en altamar que transportaba un importante cargamento de armamento. El procedimiento fue adelantado por la Armada Nacional, con inteligencia de la Policía, coordinación de la Fiscalía y articulación con la DEA.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, fueron incautados 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras. Además, las autoridades encontraron 96 proveedores, 15.542 cartuchos, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas. La operación también dejó cinco personas capturadas.

o

Según la información oficial, el arsenal tenía como destino las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura criminal con presencia en Magdalena, Cesar y La Guajira.

De la Espriella calificó el procedimiento como la mayor incautación de armamento registrada en el Caribe colombiano en los últimos 45 años y aseguró que el resultado afecta directamente la capacidad criminal de esa organización.

A los narcoterroristas les advierto: no vamos a permitir que sigan armándose para sembrar terror entre los colombianos. Vamos a cerrarles las rutas, incautar sus arsenales y perseguir sus estructuras criminales”, manifestó el presidente.

El pronunciamiento del Comando Sur y el mensaje de la DEA se suman a las acciones de cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra las redes del narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, especialmente en las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para fortalecer sus estructuras.

Temas relacionados:

Comando Sur

Abelardo de la Espriella

Narcoterrorismo

Captura

Incautación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Marco Rubio revela las condiciones para que haya elecciones en Venezuela "idealmente" en 2027

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Sigue la polémica en Colombia por video de Gustavo Petro y Deicy Jiménez, quien alega contratos a cambio de favores íntimos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Actualidad

Ver más
Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Santiago Peña pide una prórroga para defenderse tras renuncia a la presidencia de Paraguay: "Eso no es debido proceso"

Nicolás Maduro, líder de la dictadura en Venezuela / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

No hay escapatoria: "Nicolás Maduro cree que la política o que Delcy lo van a rescatar", dice Jesús Armas

jornada electoral en Estados Unidos-Foto EFE
Estados Unidos

Comisión Federal Electoral de EE. UU. sufre una caída de su sistema a una semana de las elecciones de medio mandato

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Santiago Peña - Foto EFE
Santiago Peña

Santiago Peña pide una prórroga para defenderse tras renuncia a la presidencia de Paraguay: "Eso no es debido proceso"

Nicolás Maduro, líder de la dictadura en Venezuela / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

No hay escapatoria: "Nicolás Maduro cree que la política o que Delcy lo van a rescatar", dice Jesús Armas

jornada electoral en Estados Unidos-Foto EFE
Estados Unidos

Comisión Federal Electoral de EE. UU. sufre una caída de su sistema a una semana de las elecciones de medio mandato

Tania Díaz, diputada chavista, y Gustavo Petro, expresidente de Colombia - Fotos: X
Gustavo Petro

La diputada chavista Tania Díaz confrontó a Gustavo Petro y lo llamó "traidor" durante un seminario internacional

Sacerdote escucha a un penitente en un confesionario tenuemente iluminado - Foto de referencia: Pexels
Anzoátegui

Dos sacerdotes fueron detenidos en Anzoátegui tras la misa por el natalicio de San José Gregorio Hernández: esto se sabe

Un hombre cuenta billetes de dólares y bolívares en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Precio Dólar

Así cotiza el dólar este martes 3 de noviembre en Venezuela luego de que el régimen anunciara el "inicio de la Navidad"

Huracán Trudy-Foto captura de pantalla de X @CNPC_MX
Huracán Trudy

Embajada de EE. UU en México emite alerta meteorológica ante la aproximación del huracán Trudy a la costa del Pacifico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023