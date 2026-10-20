Campaña de Lula pedirá anular candidatura de Flavio Bolsonaro: este es su argumento a días de la segunda vuelta en Brasil

La campaña del presidente brasileño Lula pedirá este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta "interferencia" de Meta en el balotaje del próximo domingo, dijo a la AFP una fuente del equipo lulista.

La gigante tecnológica estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del campo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por favorecer presuntamente en sus plataformas al senador conservador.

Aunque Meta alega que las acusaciones de haber tomado partido son "falsas", ha admitido fallos como la desactivación de anuncios de Lula, que atribuyó a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

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El equipo del presidente presentará este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso por "manipulación algorítmica" de Meta, que incluye un pedido de anulación de la candidatura de Bolsonaro, según una fuente de la campaña.

La información fue revelada primeramente por el diario brasileño Folha de S. Paulo. Meta y los abogados de ambas campañas se encontrarán este martes en una reunión en el TSE, informó una fuente del tribunal a la AFP.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato no consecutivo frente a su rival de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos los muestran en empate técnico, tras una primera vuelta el 4 de octubre en la que Lula obtuvo 45% de los votos y Bolsonaro 47%.