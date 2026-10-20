NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Brasil

Campaña de Lula pedirá anular candidatura de Flavio Bolsonaro: este es su argumento a días de la segunda vuelta en Brasil

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
La gigante tecnológica estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del campo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La campaña del presidente brasileño Lula pedirá este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta "interferencia" de Meta en el balotaje del próximo domingo, dijo a la AFP una fuente del equipo lulista.

La gigante tecnológica estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, es blanco de denuncias del campo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por favorecer presuntamente en sus plataformas al senador conservador.

Aunque Meta alega que las acusaciones de haber tomado partido son "falsas", ha admitido fallos como la desactivación de anuncios de Lula, que atribuyó a "problemas técnicos" que no habrían afectado solo a Brasil.

o

El equipo del presidente presentará este martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso por "manipulación algorítmica" de Meta, que incluye un pedido de anulación de la candidatura de Bolsonaro, según una fuente de la campaña.

La información fue revelada primeramente por el diario brasileño Folha de S. Paulo. Meta y los abogados de ambas campañas se encontrarán este martes en una reunión en el TSE, informó una fuente del tribunal a la AFP.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato no consecutivo frente a su rival de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos los muestran en empate técnico, tras una primera vuelta el 4 de octubre en la que Lula obtuvo 45% de los votos y Bolsonaro 47%.

Temas relacionados:

Brasil

Luiz Inácio Lula Da Silva

Flávio Bolsonaro

Elecciones

Meta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado es alguien que ha torpedeado el alcance de la transición”: analista sobre el número dos del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Espionaje de China? Congresista republicano alerta sobre presencia de buques chinos en costas de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

En medio de escepticismo por elecciones, comienza a bajar la popularidad de Trump en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado durante un acto político en Caracas, Venezuela, antes de las elecciones de 2024 - Foto EFE
María Corina Machado

Venezuela sale a las calles: así serán protestas para exigir el regreso de María Corina Machado y la fecha de elecciones presidenciales

Delcy Rodríguez y María Corina Machado | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Trump abre escenario de contienda electoral entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, y así reaccionan las encuestas

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Exagregado de la DEA advierte que Diosdado Cabello estaría planeando una fuga: "Sería mejor si negocia"

Inundaciones en España por la tormenta Adam / FOTO: Captura de pantalla
España

Desoladoras imágenes e impresionantes rescates aéreos dejan las inundaciones en España

José Amalio Graterol (d), del partido Vente Venezuela. (EFE)
María Corina Machado

Duro llamado a gobierno Trump desde el partido de María Corina Machado: "Esos criminales llevan 17 diálogos engañando"

Más de Política

Ver más
María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia-Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

Portazo a la doble nacionalidad: Sheinbaum promulga la ley que prohíbe tener ciudadanía extranjera a futuros presidentes y gobernadores en México desde 2028

Presidente, Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella propone beneficios judiciales a procesados por corrupción que delaten a implicados del Gobierno Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano - Foto: EFE
Carlos Julio Rojas

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto": periodista venezolano Carlos Julio Rojas tras recibir sentencia absolutoria que le devuelve la libertad plena

Aeropuerto de Colonia, Alemania - Foto de referencia: EFE
Alemania

Detienen a un mexicano que viajaba con 90 serpientes y lagartos vivos en un aeropuerto de Alemania

Capturas en Colombia - Foto por Presidencia de Colombia
Captura

Con ayuda del FBI: así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito, ex jefe de Los Choneros

José Antonio Kast, presidente de Chile / FOTO: EFE
Chile

Aluviones arrastran vehículos e inundan viviendas en Chile: El presidente Kast declara zona de catástrofe

Alias Cholo y Abelardo de la Espriella - AFP- EFE
Abelardo de la Espriella

Duro contra el crimen: De la Espriella acabó con alias 'Cholo' y advirtió fuertemente a 'Pinocho'

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Israel

“Total derroche”: excandidata republicana sobre la crisis diplomática que dejó Petro con EE. UU. e Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023