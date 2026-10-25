Abelardo de la Espriella De la Espriella: "Proceda, general" | Momentos clave del megaoperativo al ELN que abatió al cabecilla "Marcos Pacífico" octubre 25, 2026 Por: Redacción NTN24 Fuentes de Seguridad revelaron a NTN24 que ya había sido identificado su cuerpo dentro de los abatidos. También le puede interesar Abelardo de la Espriella De la Espriella: "Proceda, general" | Momentos clave del megaoperativo al ELN que abatió al cabecilla "Marcos Pacífico" Verónica Alcocer ¿Lujos en Suecia y cazas militares? Lo que no se contó del escándalo alrededor de Verónica Alcocer Régimen venezolano "No es fácil enfrentarse a un gobierno que puede comprar abogados, jueces y políticos": entre lágrimas venezolano pide justicia 24 años después de que el régimen matara a su hijo América Latina Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda México Elecciones de medio mandato en EE. UU.: El impacto que amenaza la relación bilateral con México Hezbolá Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal Compartir en: