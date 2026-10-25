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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

De la Espriella: "Proceda, general" | Momentos clave del megaoperativo al ELN que abatió al cabecilla "Marcos Pacífico"

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuentes de Seguridad revelaron a NTN24 que ya había sido identificado su cuerpo dentro de los abatidos.

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