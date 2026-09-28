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¿Está el régimen de Irán detrás de presunto plan de ataque contra una base militar de EE. UU. en Reino Unido?

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía Reino Unido - Foto: EFE
Policía Reino Unido - Foto: EFE
Cinco hombres sospechosos de estar preparando "una acción terrorista" fueron detenidos durante la noche del sábado al domingo cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford

La policía británica investiga para determinar si el régimen de Irán está detrás de un plan de ataque "terrorista" contra una base militar en Inglaterra utilizada por el ejército de Estados Unidos, informaron este lunes medios de prensa de Reino Unido.

Cinco hombres sospechosos de estar preparando "una acción terrorista" fueron detenidos durante la noche del sábado al domingo cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, en el centro de Inglaterra, que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra Irán.

Ante una pregunta sobre los sospechosos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó "saber todo sobre ellos, y muy pronto tendrán noticias al respecto".

"Estábamos investigándolos. Querían causar graves daños a nuestra base", había afirmado Trump el domingo.

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para "operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán", con el objetivo de destruir misiles de este país.

Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación "tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán", escribió el lunes el diario británico The Times.

Según The Telegraph, la policía "sospecha" que Irán es quien, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque.

En julio, los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar Fairford, advirtiendo que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un "objetivo legítimo", según The Telegraph.

La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos detenidos, durante la madrugada del sábado al domingo, por una agricultora que vive cerca de la base.

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Una fotografía de los cinco sospechosos detenidos, sentados en el suelo, con el torso desnudo y esposados durante su detención, acaparó muchas portadas de los periódicos británicos del lunes.

En virtud de la legislación antiterrorista, los cinco sospechosos pueden permanecer detenidos hasta 14 días sin ser formalmente acusados.

Preguntado sobre la posibilidad de que otro país fuera responsable del proyecto de ataque, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, declaró el lunes que no quiere "especular en esta fase de la investigación".

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense,

Dicha base ya fue utilizada por el ejército estadounidense para operaciones durante la Guerra del Golfo, a principios de los años 90, y durante la guerra de Irak de 2003.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido.

Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de vuelos de drones en más de 300 ocasiones durante los últimos doce meses.

El Ministerio de Defensa no ha proporcionado información sobre el origen de estos drones, pero estos incidentes se producen en un momento en que los países europeos denuncian el aumento de los ataques híbridos rusos en sus territorios.

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