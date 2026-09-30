Golpe a Calarcá: seis detenidos y un menor rescatado: así fue el operativo de Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Defensa de Colombia ha dado a conocer un nuevo golpe de autoridad ejecutado por las fuerzas militares contra los grupos criminales. En esta oportunidad, por medio de una contundente operación en el municipio de La Montañita, en el departamento del Caquetá, fueron capturados seis sujetos pertenecientes a la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de las FARC de alias “Calarcá”, a quienes se les incautó cuatro explosivos y tres pistolas. No obstante, este nuevo operativo de la administración del presidente Abelardo de la Espriella permitió el rescate de un menor de edad.