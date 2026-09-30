NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Operaciones
Programa: Club de Prensa

Golpe a Calarcá: seis detenidos y un menor rescatado: así fue el operativo de Abelardo de la Espriella

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El Ministerio de Defensa de Colombia ha dado a conocer un nuevo golpe de autoridad ejecutado por las fuerzas militares contra los grupos criminales. En esta oportunidad, por medio de una contundente operación en el municipio de La Montañita, en el departamento del Caquetá, fueron capturados seis sujetos pertenecientes a la estructura “Rodrigo Cadete” de las disidencias de las FARC de alias “Calarcá”, a quienes se les incautó cuatro explosivos y tres pistolas. No obstante, este nuevo operativo de la administración del presidente Abelardo de la Espriella permitió el rescate de un menor de edad.

También le puede interesar

Golpe de autoridad del gobierno de De la Espeilla contra disidencias de FARC de alias Calarcá - Fotos: EFE/Captura video
Operaciones

Golpe a Calarcá: seis detenidos y un menor rescatado: así fue el operativo de Abelardo de la Espriella

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

La respuesta de la embajada de Países Bajos en EEUU al supuesto bloqueo a María Corina Machado para regresar a Venezuela

Diosdado Cabello/ ELN - Fotos de referencia AFP
Diosdado Cabello

Estos son los brutales vínculos entre el ELN y Diosdado Cabello recogidos en documentos oficiales

Daniel Ortega y Rosario Murillo (AFP)
Régimen de Nicaragua

Tremendo repaso a Daniel Ortega y Rosario Murillo en audiencia clave sobre Nicaragua en el senado de EEUU

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del TSJ - Fotos: AFP
Asamblea Nacional de Venezuela

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Apagones en Venezuela - EFE
Crisis en Venezuela

Descontento en aumento: venezolanos no aguantan cortes de energía y agitan las calles contra el régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Progreso? La barbarie de la tiranía venezolana sigue cobrando la vida de prisioneros políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cuba, Venezuela y Nicaragua son llagas profundas": expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe a Calarcá: seis detenidos y un menor rescatado: así fue el operativo de Abelardo de la Espriella

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Asamblea Nacional del régimen inicia proceso para elegir 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Casa Blanca - Foto AFP
Casa Blanca

Indignación por respuesta en vivo y voz alta de funcionario a Trump sobre Venezuela: así fue el diálogo

Rick Scott, senador de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

Rick Scott, senador estadounidense, y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

Duras palabras de Rick Scott contra Delcy Rodríguez: "No es presidente de Venezuela, es jefe de carteles de drogas"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Así es la megacárcel que construye el gobierno de Abelardo de la Espriella en Magdalena - Foto: EFE- X POSITIVAFMRADIO
Cárcel

En imágenes: así es 'Renacer', primera megacárcel de De la Espriella: "Fin las fiestas vallenatas"

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: Diosdado Cabello, único de los implicados en el caso Ojeda que no ha sido extraditado

Foto: Policía de Colombia
Gobierno de Colombia

Policía de Colombia da golpe a la criminalidad con la captura de 11 personas y aprehensión de un menor de edad por los delitos de extorsión y tráfico de armas

Abelardo de la Espriella envió mensaje luego del carro bomba en Cúcuta - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

“Los vamos a hacer pagar con total decisión”: Abelardo de la Espriella lanzó advertencia en pleno consejo de seguridad en Cúcuta tras carro bomba

Opinión

Ver más
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Llamadas - Foto Canva
Celulares

Contestar, rechazar o ignorar: expertos advierten sobre el desafío detrás del aumento de las "llamadas spam"

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: Diosdado Cabello, único de los implicados en el caso Ojeda que no ha sido extraditado

Accidente aéreo del cantante brasileño Rey Vaqueiro - Captura de pantalla de redes sociales
Accidente aéreo

Avión privado de reconocido cantante se incendió tras aterrizaje de emergencia en Brasil: impactantes imágenes dejan ver la aeronave envuelta en llamas

Foto: Policía de Colombia
Gobierno de Colombia

Policía de Colombia da golpe a la criminalidad con la captura de 11 personas y aprehensión de un menor de edad por los delitos de extorsión y tráfico de armas

Abelardo de la Espriella envió mensaje luego del carro bomba en Cúcuta - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

“Los vamos a hacer pagar con total decisión”: Abelardo de la Espriella lanzó advertencia en pleno consejo de seguridad en Cúcuta tras carro bomba

Rosangélica Tarazona, alias "La Bebecita".
Criminales

¡DE "BEBECITA" NADA! Así era el impacto criminal de la pareja de Bendito Menor, abatida en Colombia

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue el contundente espaldarazo de De la Espriella a iniciativa que busca reducir en 100 mil millones de pesos el escandaloso presupuesto de la JEP

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023